内臟脂肪過多易致心臟病！醫推1超級飲品降血糖脂肪數值半年減85%

內臟脂肪是包圍著肝臟、胰臟、腸道等器官的脂肪，過多的內臟脂肪會導致高血壓、高膽固醇、甚至增加中風、心臟病、糖尿病等風險。有醫生推薦1款超級飲品，持續飲用有助燃燒脂肪，降血糖抗發炎！



近日台灣的鄧雯心醫師在《風傳媒》Youtube頻道上分享内臟脂肪的成因，推薦能消滅内臟脂肪的食物，並推薦1款超級飲品，更指一位病人飲用這款飲品，半年內内臟脂肪數值從14減到2（正常數值在4到6）！其實内臟脂肪積聚的主要原因，並非常吃高油、高鹽、高糖的食物，以下這3個原因才是關鍵！內臟脂肪比皮下脂肪更危險！增發炎癌症機會 椰菜5食物減內臟脂肪

内臟脂肪3大成因

1.壓力荷爾蒙

長期壓力之下，身體的腎上腺皮質醇分泌會增加，加重胰島素阻抗，刺激血糖和血壓，促進脂肪在内臟周圍堆積。

2.久坐習慣

上班族經常久坐，缺乏規律運動，會降低身體的基礎代謝率，使脂肪容易堆積，尤其是腹部脂肪。醫師指出每日久坐6至8小時會增加内臟脂肪形成，提升患心血管疾病的風險，建議上班時應時常起身走動，不應連續坐多於4小時。

内臟脂肪積聚會提升患心血管疾病的風險。（unsplash）

3.過量攝取精緻澱粉

經過加工去除麩皮的精緻澱粉，包括白飯、白麵包、白麵條等，會讓血糖快速上升，胰島素會把血糖形成脂肪，長期過量食用除了導致肥胖，也會增加患糖尿病和心血管疾病的風險。

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醫師推薦1款超級減脂飲品，成分天然，只需幾樣材料，就可以在家中可以輕易製作，持續飲用12星期，可大幅減少内臟脂肪。當中的奇亞籽粉、洋車前子粉可能會較陌生，兩者都是高纖食物，都會吸收大量水分並膨脹成凝膠狀，可直接飲用，但飲用時要飲足夠水分，避免造成消化不良。

超級減脂飲品材料/做法

這杯超級減脂飲品有助減少内臟脂肪。（風傳媒影片截圖）

材料：

綠茶200毫升

奇亞籽粉1茶匙

洋車前子粉1茶匙

無糖蘋果醋15-30毫升

水（按喜好增減，平衡酸味）

做法：把水和綠茶倒在一起，加入奇亞籽粉和洋車前子粉，最後加入蘋果醋拌匀，便可飲用。



超級減脂飲品3大功效

1.提供飽足感

餐前喝一杯，可以提供飽足感，避免攝取過多熱量。

2.穩定血糖

這款飲品含豐富水溶性纖維，有助阻隔糖分，減慢糖分進入身體的速度，也能減緩碳水化合物的吸收速度，阻止血糖快速上升而形成内臟脂肪。持續飲用12星期，可以降低血糖和血脂。

3.促進腸道健康

奇亞籽粉和洋車前子粉有助於增加腸道益生菌的數量，改善腸道生態，促進腸道蠕動。

奇亞籽粉能促進腸道蠕動。（unsplash）

牙齒敏感/胃敏感人士小心飲用

蘋果醋的酸性高，牙齒敏感人士需要注意，可用吸管飲用，減少蘋果醋與牙齒的接觸。建議飲用後要嗽口，避免酸性物質殘留在牙齒上，對牙齒造成損害、傷害琺琅質。

胃敏感人士也需要注意，蘋果醋的酸性物質會刺激胃壁，促使胃酸分泌，可能造成胃部不適，應避免空腹飲用，也可減少蘋果醋的份量，降低酸性。

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鄧雯心醫師指出，多攝取水溶性纖維能有效減少内臟脂肪，每天多攝取10克的水溶性纖維，内臟脂肪的上升速度就會延緩3.7%。原來不只水果和綠葉蔬菜，還有6種食物也含有豐富的水溶性纖維，有助高效消脂。

6種富含水溶性纖維的食物

1.木耳

木耳有助促進腸道蠕動。（photo-ac）

木耳主要分為黑木耳和白木耳，黑木耳可以用作炒煮，或做成涼拌菜食用，白木耳一般用來煲湯和煮糖水，兩者都有助促進腸道蠕動，降低膽固醇。

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2.菇類

菇類含有豐富的植物蛋白質。（photo-ac）

常見菇類包括杏鮑菇、香菇、金針菇等，菇類也含有豐富的植物蛋白質和礦物質。但菇類大多是高鉀食物，血鉀高的腎臟病人、尿酸高的痛風患者應注意適量食用。

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3.海帶

海帶有助維持甲狀腺機能。（photo-ac）

海帶可用作涼拌、炒煮或煲湯，含豐富礦物質碘，有助維持甲狀腺機能和腦部機能，但甲狀腺亢進或甲狀腺功能低下的人士應避免食用海帶。

4.秋葵

秋葵含有豐富的果膠黏液。（unsplash）

秋葵可用於涼拌、炒煮或煲湯，它含有豐富的果膠黏液，加熱後會變成膠狀並釋出，烹飪時用高溫，快煮2分鐘左右或以快炒的方式處理，可以減輕秋葵黏黏糊糊的質感。胃部吸收及消化力不佳的人士，應注意適量食用秋葵。

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5.奇亞籽粉

奇亞籽粉可以加入牛奶、乳酪、麥皮等食物中，也可以直接用水冲泡飲用。將奇亞籽粉加入溫水或冷水，攪拌均勻後待奇亞籽膨脹成凝膠狀，即可飲用，也可以加入蜂蜜、檸檬等調味。 奇亞籽會在消化道中吸收水份，食用時應搭配足夠的水分，避免造成消化不良或便秘。

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6.洋車前子粉

洋車前子粉由洋車前草的種子磨碎而成，具有淡淡穀物香氣，與奇亞籽一樣能吸收大量水分並膨脹成凝膠狀，可以加入果汁、牛奶或豆漿中，也可以直接用水冲泡，攪拌均勻後飲用。

資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=7Fr6UNlldI8