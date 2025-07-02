減肥｜綠拿鐵排毒減肥5類人易肚瀉腸胃不適　醫提醒如何選對食材

近年來綠拿鐵盛行，不少人為追求健康、排毒或減重而選擇飲用，但台灣胃腸肝膽科醫師吳宗勤提醒，許多人在經常飲用後反而出現腹脹、脹氣，甚至腹瀉的情況。



台灣吳宗勤醫師在Facebook粉專中指出，綠拿鐵雖然富含蔬果精華，方便又營養，但對某些族群可能造成腸胃不適。首先，綠拿鐵將大量蔬菜和水果打碎，導致膳食纖維含量瞬間爆量，對平時纖維攝取不足的人來說，容易造成腸道產氣過多，引發腹部脹氣或頻繁排氣。

喝綠拿鐵3大好處（按圖看清👇👇👇）

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此外，許多綠拿鐵常見食材如蘋果、芒果、啤梨、桃子、西瓜等，屬於高發酵性碳水化合物食物，這類食材在小腸難以被吸收，會在腸道內快速發酵產氣，並將水分帶入腸道，容易引發腸躁症。

對於體質虛寒或腸胃功能較弱的人，一次性大量飲用生冷 飲品更需謹慎。市售綠拿鐵通常是冰的，且大部分蔬果未經烹煮，如芹菜、苦瓜、西瓜、哈密瓜等屬性偏寒涼，容易導致消化不良、腹瀉，尤其空腹飲用時症狀更明顯。

10大飲品幫助消化（按圖看清👇👇👇）

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吳宗勤提醒，部分蔬菜如羽衣甘藍、椰菜等十字花科植物，含有難以消化的複合性醣類，對腸胃造成較大負擔。另外，菠菜等高草酸蔬菜，對敏感族群也可能造成不適。

針對乳糖不耐症患者，吳宗勤建議要特別注意市售綠拿鐵中可能添加的牛奶、乳酪等配料，以及額外添加的果糖或人工甜味劑，這些都可能引起滲透性腹瀉。

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若自知有腸胃敏感或腸躁症的民眾，建議選擇較溫和的食材，如菠菜、羽衣甘藍、小黃瓜、柑橘類、香蕉等，並適量飲用，避免造成腸胃負擔。

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