消委會即食麵｜9款1包超1日鈉上限最肥1款脂肪高6倍！解致癌4迷思

消委會即食麵｜即食麵方便快捷、種類繁多，但即食麵高鈉高脂肪，吃太多有害健康。消委會檢測了19款包裝即食麵，全部屬高鈉，當中9款吃1包已高出一日建議的鈉攝取量上限。脂肪方面，最高和最低的竟相差6倍！亦有4款獲4.5星總評分，包括KIKI、過海製麵所曾拌麵等。但吃即食麵會致癌嗎？



消委會即食麵｜檢測19款即食麵、拌麵/撈麵

消委會測試了19款預先包裝的即食麵樣本，分開麵餅和其他配料進行檢測，比較19款即食麵的鈉和脂肪含量，並測試當中是否含有污染物和添加劑。當中包括14款油炸和5款非油炸樣本，4款是撈麵或拌麵。

我們對1份即食麵的鈉和脂肪總含量、以麵餅的污染物含量來計算的食用安全評分，以及按整體營養及安全性得出的總評分作出比較。一份即食麵包括麵餅、調味品和其他配料，例如醬包、油包等。

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請按下圖看消委會19款即食麵檢測（總評分由高至低排列）：

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消委會即食麵｜9款吃1包鈉攝取量超1日上限 最高達24%

世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉，1日進食3餐的成人，每餐的鈉攝入上限約為667毫克。全部即食麵樣本的鈉含量都高於1餐的攝取上限。當中9款樣本，包括養養、不倒翁、極豚、TOPVALU Bestprice、蟹王麵、功德林、媽咪、Maruchan和百勝廚，食用1份的鈉攝入甚至高於1日的上限。

鈉含量最高的樣本為功德林（2477毫克），其鈉含量比世衞建議成人1日的鈉攝取上限高近23.9%，鈉含量最低的樣本為KIKI蔥油拌麵（1509毫克）。

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即食麵的鈉含量較高。（unsplash)

消委會即食麵｜4款樣本屬高脂 最高最低相差6倍

消委會檢測中4款樣本屬高脂食品，分別是蟹王麵、百勝廚、公仔麵、媽咪。脂肪含量最高的是非油炸麵樣本百勝廚（34.1克），食用1份已超過成人1餐的上限。脂肪含量最低的是Maruchan（5.3克），兩者相差逾6倍。

根據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪，便屬高脂食品。世衞建議每日的總脂肪攝取量應少於人體每日所需熱量的30%。一個每天攝取2,000千卡的成人，每天應攝取不多於66.7克總脂肪。1日進食3餐的成人，每餐的脂肪攝入上限約為22.2克。

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消委會即食麵｜油炸麵餅含較多污染物

消委會也檢測了即食麵中污染物3-MCPD、污染物GE以及塑化劑的含量，作出食物安全評分。油炸麵餅經高溫油炸時，可產生3-MCPD，而用作油炸的食油亦可能含有3-MCPDE，並依附在麵餅，因此油炸麵餅的3-MCPD檢出量一般比非油炸麵餅高，非油炸麵餅的食物安全評分較高。國際癌症研究機構（The International Agency for Research on Cancer，IARC），把3-MCPD列為「或可能令人類患癌」（第2B組）。

油炸麵餅或含污染物。（unsplash)

非油炸麵餅並未檢出GE。3款樣本包括極豚、Meadows和好食樂檢出塑化劑DEHP，但含量均合乎標準，一般食用並不會對健康造成影響。

不少即食麵都屬於高納高脂，購買時應謹慎挑選。消委會也解答了有關即食麵的4大迷思，並給出3大食用建議。

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即食麵4大迷思

1.煮完即食麵的水會變色？

煮完即食麵的水會變色，甚至冒起白色泡沫，是因為在煮麵餅的過程中，麵餅會釋出天然澱粉和油脂，令水變成黃色。鈉和脂肪會溶於煮麵的水中，如想減少攝取鈉和脂肪，應倒掉煮麵的水，用新的熱水作湯底。

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2.湯麵比撈麵或拌麵健康？

撈麵或拌麵附帶的醬油包和調味品，份量普遍比湯麵更多，因此總脂肪含量比湯麵高。撈麵或拌麵的調味品及配料一般會全部吃光，而湯麵的湯底如不喝光，食用湯麵的鈉攝入量會比食用撈麵和拌麵少。

食用撈麵或拌麵，鈉攝入一般較高。（photo-ac）

3.即食麵會致癌？

目前沒有科學研究指食用即食麵會增加人類致癌的機會。然而測試顯示即食麵普遍屬於高鈉高脂肪，一些即食麵也可能含有加工過程污染物3-MCPD和GE，長期食用可能對健康造成危害。患有高血壓、心血管疾病、腎病等疾病的人士，不應經常食用即食麵。

4.即食麵的湯粉及醬料加進沸水，會產生有害物質？

雖然不同的即食麵，麵餅和調味品的成分可能有所不同，但沒有研究顯示短時間加熱至超過100℃，會導致有害物質產生。

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即食麵3大食用建議

1.不要使用全部調味品

煮即食麵時不建議加入全部調味品，也不建議飲用湯底，以減少鈉和脂肪的攝取，也要注意即食麵的食用分量和進食次數。

2.選擇鈉和脂肪含量較低的即食麵

選購即食麵時，應留意包裝上的營養資料，選擇鈉和脂肪含量較低的產品。煮食時，相比起加入午餐肉、香腸、肉丸等加工製品，可以搭配營養較豐富的食材，例如蔬菜、雞蛋、雞肉和海鮮等，保持均衡飲食。

食用即食麵時可搭配蔬菜。（unsplash)

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3.選擇非油炸麵

一份油炸麵樣本的總脂肪含量由約為14.9克至21.6克，非油炸麵樣本約為5.3克至34.1克，非油炸麵的平均脂肪含量較低。消委會建議選擇熱量較低的非油炸麵，例如米粉、粉絲、通粉和蕎麥麵等。

參考資料：消委會568期