牛奶冷知識｜ 全脂奶比脫脂奶營養高？玻璃樽好飲啲？解牛奶7迷思

牛奶充滿鈣質和蛋白質，能保持骨骼和牙齒健康，促進肌肉生長和修復，有助美容護膚，也能降低心血管疾病風險。牛奶有各種不同的包裝、產地和種類，他們的味道和營養價值各有不同。脫脂奶比全脂奶營養低嗎？乳糖不耐症人士可以喝牛奶？以下逐一拆解有關牛奶的7大迷思 !



牛奶迷思1｜脫脂、低脂、全脂奶有固定顏色包裝？

牛奶及牛奶飲品並沒有特定的色碼，市面上流行的包裝只是生產商用於區分產品系列，例如紅色包裝為全脂牛奶、綠色包裝為低脂牛奶、粉紅色為脫脂牛奶。不同品牌的包裝可能有所出入，購買牛奶的時候不能只憑包裝的顏色來分辨。

牛奶及牛奶飲品並沒有特定的色碼。（資料圖片）

牛奶迷思2｜脫脂奶的營養價值會比全脂奶低嗎？

脫脂奶和全脂奶的蛋白質含量相差不大。脫脂奶主要是去除牛奶中的脂肪，而蛋白質含量在脫脂過程中變化不大。消委會曾檢測了市面上40款牛奶和牛奶飲品，結果顯示全脂奶和脫脂奶樣本，平均蛋白質含量分別為3.5克和3.4克。脫脂奶的鈣質和維他命B2含量也跟全脂奶差不多，但全脂奶保留了維他命A、D、E等脂溶性維他命。

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牛奶迷思3｜乳糖不耐症人士能喝牛奶嗎？

乳糖不耐症人士天生製造乳糖酶的能力較弱，如果進食了超過他們腸臟能消化的乳糖分量，就有可能出現腸胃脹氣、腹痛及肚瀉的情況。這些人士可選擇低乳糖或無乳糖配方的牛奶飲品。

乳糖不耐症人士喝奶可能會出現腸胃脹氣、腹痛及肚瀉的情況。（unsplash）

乳糖不耐症人士也不是一定不能喝牛奶，可以嘗試少量分次飲用 ，減少腸胃負擔，增加腸道耐受性。飲用牛奶的同時建議先進食其他食物，例如麵包等固體食物，有助減慢消化乳糖，減輕腸胃的不適。

另外，乳糖不耐症人士可以進食奶製品來補充鈣質，例如乳酪和芝士等，當中的乳糖在發酵過程中已被分解，也建議食用其他高鈣食物，例如芥蘭、魚乾、杏仁等。

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牛奶迷思4｜玻璃樽鮮奶比盒裝奶好喝？

美國北卡羅來納州立大學（NCSU）曾發佈一項研究，測試牛奶的包裝容器會不會影響牛奶的味道。實驗通過試味和感官評價，並從科學角度評斷有多少揮發性化合物會從包裝外滲透到牛奶中，得出紙盒和塑膠LDPE容器最容易降低牛奶的新鮮度和風味。

紙包裝牛奶容易受到包裝化合物的影響，或在冷藏環境中吸收到周圍食物的氣味，導致紙包裝牛奶可能有雪櫃味，香甜味道可能褪去，不及玻璃樽一樣能保留牛奶的原味。

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玻璃樽鮮奶味道可能更好，但營養有機會流失。牛奶當中的維他命B2接觸到陽光或紫外線就會分解，牛奶會失去維他命B2帶來的抗氧化和代謝作用。長期暴露在紫外線下也會使脂質、蛋白質等氧化，令牛奶的質量變差。

牛奶當中的維他命B2接觸到陽光或紫外綫就會分解。（photo-ac）

玻璃樽鮮奶的成本較高，市面上已經愈來愈少見。玻璃樽錫紙蓋代表著牛奶的種類，金色蓋代表是以奶粉沖調的牛奶飲品，銀色蓋代表是鮮奶，綠色蓋代表是以奶粉沖調的高鈣低脂奶。

牛奶迷思5｜加熱牛奶會不會破壞營養？

加熱牛奶會改變蛋白質的結構形態，令蛋白質的消化速度加快，但過度加熱有機會影響氨基酸功能，損害蛋白質的消化率。鈣質在高溫環境下並不會發生改變，加熱牛奶不會影響鈣質吸收。

高溫煮沸牛奶，卻會破壞牛奶中的水溶性維他命，例如維他命B2、維他命C和葉酸等，因此隔水加熱會比煮沸牛奶更好。

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煮沸牛奶會破壞牛奶中的水溶性維他命。（istock）

牛奶迷思6｜不同產地的牛奶喝起來都不一樣？真的有「香港製造」的牛奶嗎？

不同產地的牛奶，因氣候、水質和空氣質素的差異，味道會有所不同，殺菌時間和方式也會改變牛奶的乳脂含量，影響牛奶的味道。冷藏牛奶使用的是巴士德消毒法，而不用冷藏的常溫奶使用的是高溫消毒法，高溫殺菌的程序會讓牛奶具有加熱的焦味及變得濃厚。

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一些產地的牛奶會經過均質化處理，避免牛奶放久後有脂肪上浮的狀況。在均質化的過程中，乳脂肪球會被打成小顆粒，而不同的均質設計會令打出來的乳脂肪顆粒大小不同，脂肪球顆粒愈小，口感就愈綿密。

一些日本牛奶在處理過程中會把氧氣去除，在加熱殺菌時維持生乳的清爽口味。日本牛奶產品上經常印有特濃3.6、3.7、3.8的字樣，這些數字代表牛奶中的乳脂比例，3.6代表乳脂佔牛奶成分的3.6%或以上。乳脂含量愈高，味道愈香濃，脂肪含量也更高。

包裝上的3.7代表乳脂佔牛奶成分的3.7%或以上。（資料圖片）

牛奶的包裝上會列明製造地，但牛奶製造地未必等於奶源地，而奶源未必會在包裝標籤上顯示。香港並無牧場，標榜「新鮮香港製造」的牛奶品牌，一般都是採用內地鮮奶，由内地牧場運至香港廠房進行消毒、加工及包裝。

一些牛奶品牌會標明100%每日香港製造。（資料圖片）

牛奶迷思7｜無乳糖鮮奶爲什麽喝起來比較甜？

無乳糖鮮奶喝起來比一般鮮奶甜，很多人懷疑無乳糖鮮奶會不會含有添加糖、代糖或香料成分。其實無乳糖鮮奶的成分主要是牛奶蛋白和乳糖酶，乳糖酶會把乳糖分解成葡萄糖和半乳糖，這兩種單醣的甜度比乳糖高，因此喝起來更甜，同時血糖上升的速度也會較快。無乳糖鮮奶保留了牛奶的營養，適合乳糖不耐症和對牛奶過敏的人士飲用。