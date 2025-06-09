燕麥奶檢測｜全部添加油1款最高脂相差2倍！飲用3建議幾時飲最好?

燕麥奶漸漸成為不少人的牛奶替代品，愈來愈多人喜歡用燕麥奶搭配咖啡，或把燕麥奶當成日常的營養飲料，而便利店的紙包裝燕麥奶更是不少人便捷的早餐選擇。除了作為乳糖不耐症人士的牛奶替身外，燕麥奶還有什麽好處？飲用時需要注意什麼？我們還比較了常見的3個品牌燕麥奶，發現它們全部都會添加油分，其熱量、糖分可相差達2倍！



燕麥奶搭配咖啡。（unsplash）

燕麥奶是奶嗎？

燕麥奶是植物奶的一種，以燕麥，水和菜籽油作爲主要原料，通過浸泡、研磨、酶解和過濾等工序製成，帶有天然的甜味和穀物香氣。燕麥奶含豐富膳食纖維，加上脂肪和膽固醇含量較少，成為不少素食者、減肥人士和乳糖不耐受人士的選擇。

燕麥的油脂成分不及牛奶的乳脂，約只有30%，因此製作燕麥奶時會額外添加油分，令其口感醇滑一點，以彌補油分的不足。

燕麥奶受減肥人士歡迎。（photo-ac）

3款紙包裝燕麥奶比較

是次比較的3款燕麥奶為：Oatly、Oatside及維他。從包裝上的營養標籤中發現，Oatside燕麥奶無論熱量，脂肪，碳水化合物的含量，都是這3款當中最高。其中脂肪含量達其餘兩款的2倍。而Oatly的糖分含量則最高。維他VitaOat含有較多的添加成分。*成分表中排的位置愈前，代表比例愈高。



按下圖看3款便利店常見的燕麥奶成分（由每100克熱量少至多排列）：

1. Oatly燕麥奶（250毫升）

產地: 瑞典

成分：水，燕麥（10%），菜籽油，礦物面（碳酸鈣、磷酸鈣），食用鹽，維他命（B2,D2, B12）

營養資料（每100毫升）：

熱量：44千卡

蛋白質：1.0克

脂肪：1.5克

碳水化合物：6.7克

糖：4.1克

鈣質：120毫克

稠度：偏水

口感：順滑，帶有堅果烘焙香氣，質感較薄，甜感較低。



2. Oatside燕麥奶（200毫升）

產地: 印尼

成分：水，燕麥，芥花油，酸度調節劑，碳酸鈣，海鹽

營養資料（每100毫升）：

熱量：64千卡

蛋白質：0.6克

脂肪 ：3.2克

碳水化合物：8.1克

糖：2.8克

鈣質：98毫克

稠度：偏水

口感：順滑，帶有少量甜味，質感醇厚，帶有一點奶香。



3. 維他VitaOat燕麥奶（250毫升）

產地：中國

成分：水，燕麥粉（6%），糖，菜籽油，磷酸三鈣，酸度調節劑（340），穩定劑（460，418及486），碳酸鈣，鹽，含有麩質的穀類

營養資料（每100毫升）：

熱量：43千卡

蛋白質：0.7克

脂肪：1.5克

碳水化合物：6.5克

糖：2.3克

鈣質：120毫克

稠度：偏濃

口感：入口時口感偏水，帶有少量甜味，質感醇厚，帶有麥片粥的味道。



飲用燕麥奶有各種好處。（photo-ac）

燕麥奶含添加油 蛋白質較牛奶低1/3

從3款燕麥奶的成分表中顯示，它們會添加菜籽油、芥花油等。燕麥奶會添加菜籽油或其他植物油，主要是為了改善口感。燕麥奶本身脂肪含量低，加入菜籽油可以模擬牛奶的濃郁質地。口感較好的燕麥奶，脂肪含量更高。

每100毫升全脂牛奶，平均脂肪含量約3.5-4.0克，蛋白質約3.2–3.5克，鈣質約120-125毫克。據消委會的測試，高鈣牛奶的鈣含量更高達239毫克。與牛奶相比，燕麥奶的脂肪較低，但蛋白質和鈣質含量也較低。牛奶的蛋白質含量，是燕麥奶的3倍。

燕麥奶的3大好處

1. 不含乳糖：燕麥奶不含乳糖，適合患有乳糖不耐症人士，不會像喝了牛奶後會導致腸胃不適甚至肚瀉，是良好的牛奶替代品。

2. 紓緩便秘：燕麥本身含豐富纖維，高纖食物能刺激腸胃蠕動，幫助緩解便秘。

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3. 降膽固醇：燕麥中的食用纖維屬水溶性纖維，其中的β-葡聚醣能幫助降低膽固醇。

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燕麥有助降低膽固醇。（unsplash）

飲用燕麥奶有什麽要注意？

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1. 注意攝取量

燕麥奶碳水化合物含量較高。世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，健康人士每天從碳水化合物中攝取的熱量，應佔總熱量的50%-60%。過量攝取碳水化合物，會升高血糖，增加脂肪。減肥和控血糖人士要注意攝取量。

2. 避免飯後飲用

飯後血糖會上升，再飲用高碳水飲品，會快速升高血糖，刺激胰島素分泌，增加糖尿病風險。

3. 留意營養標籤

市面上一些其他品牌的燕麥奶也可能含有添加物，例如結蘭膠，香料和蔗糖等。結蘭膠會影響腸道消化。購買時應留意營養標簽，謹慎挑選。