麵包翻熱｜日專家3招翻焗麵包/牛角包酥脆防焦燶！天才塗牛油法？

麵包翻熱｜早餐麵包｜早上想享受個熱烘烘的麵包早餐，但翻焗後往往麵包中心還未全熱，表面已經烘燶焦黑！其實，只需一個超簡單焗包小技巧，便能猶如置身餐廳或茶記，吃到一個外脆內軟熱辣辣麵包了。想吃到酥脆牛角包、美味牛油多士一樣無難度！



麵包翻熱｜

麵包當然新鮮吃最好，但為了省錢省時間，不少人會預先買下袋裝麵包回家，無論早餐或任何時間想吃便吃，想仿製新鮮出爐、外脆內軟的麵包，最好當然是用焗爐翻焗，但麵包表面容易燒燶，焦黑部分不宜進食，長期攝取增致癌風險，去掉焦黑部分後可能只剩半個可以吃了。日本家事達人Komama在她的IG專頁便曾分享翻焗麵包、牛角包外脆內軟不焦燶的方法，超簡單。

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按圖看「小餐包」翻焗小技巧：

1 準備1張適合放入焗爐大小的錫紙，把它弄成一團變皺，放入焗爐。

2 把麵包反轉，即光滑面向上，底部向上，放在錫紙上。

3 焗爐焗4分鐘便完成，這方法便不易烘燶麵包。



焗麵包不焦燶｜上下倒轉最安全

由於家用的麵包焗爐發熱管多分部在頂和底部，放入麵包後，頂部的發熱管與麵包貼近，加上製作麵包時表面會髹上蛋液，當接觸高溫時便容易變焦。因焗爐「上強下弱」的熱源特性，把較緊實平整、沒額外裝飾或加工的麵包底部朝上，較耐高溫，減焦燶機會。

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若擔心頂部不夠金黃，也可在烘焙最後1-2分鐘反回正面，短時間加熱，補充色澤。

家用的麵包焗爐發熱管多分部在頂和底部，且具「上強下弱」的熱源特性（photoAC）

焗麵包不焦燶｜翻熱牛角包又如何？

一般把酥皮麵包放入焗爐以170-190°C翻焗約3分鐘便可。若是麵包小焗爐，怕它變焦。Komama則教大家另一個簡單方法，毋須倒轉放。

隔夜的牛角包就像洩了氣的氣球，如何把它回復酥脆？（komama.kurash@IG）

按圖看「牛角包」翻焗小技巧：

1 先溫熱麵包焗爐，然後放入牛角包。

2 把一張已弄皺的錫紙蓋上，焗2分鐘。

3 取出錫紙，再焗30秒便可回復酥脆可口了。



由於牛角包與小餐包成分不同，牛角包由多層酥皮折疊而成，表面有大量牛油和糖分，加熱時油脂會加速水分蒸發，糖分亦會焦糖化，易變焦燶，故需紙錫阻隔，避免與發熱管直接接觸或靠得太近。加上形狀彎曲不規則，若反轉或會令導致形狀塌陷，影響酥脆口感。

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麵包塗牛油｜牛油硬綁綁急救法

除了麵包、牛角包，早餐喜歡吃多士的人也不少，如果你沒預先把牛油從冰箱取出放室溫至軟，休想可在多士上塗抹硬綁綁的牛油！但要趕返工返學點算好？Komama分享了一個令網民大讚是天才的方法，全靠一件廚房小工具，便可輕鬆塗牛油。

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按圖看如何把硬綁綁凍牛油塗抹多士？

1 準備一個茶隔篩，放在牛油上來回刮。

2 牛油便會從隔篩的細孔中露出，直至有足夠你想要的分量後，用牛油刀把它全部刮走。

3 把「毛茸茸」的牛油在剛烘好的多士上平均塗抹即成。

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