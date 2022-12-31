氣炸鍋食譜｜蒜香椒鹽魷魚還原大排檔風味！酥脆香口記1步不變焦

社員李佳慈在Facebook廚藝公社貼文：氣炸蒜香椒鹽魷魚。想學氣炸蒜香椒鹽魷魚嗎？Cindy分享秘訣，跟著步驟操作可以完美複製！原來氣炸鍋也可以做出像大排檔酥脆口感的椒鹽魷魚，真的太神奇了！



今天分享免油炸大排檔經典必點蒜香椒鹽魷魚，只要有氣炸鍋就可以完成，還有酥酥香香的蒜酥！真的太涮嘴了，忍不住一口接一口，才上桌又被秒殺啊！不用油炸，利用氣炸鍋，也可以原汁原味做出大排檔的經典料理！

再加蒜酥丶蔥花，撒上些許椒鹽即可輕鬆完成， 魷魚鮮美的海味，融合椒鹽蒜香，實在太需要來杯啤酒了！

氣炸蒜香椒鹽魷魚食譜（按圖👇👇👇）

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材料明細：

- 魷魚：2條（約500-600g）

- 蛋白：2大匙

- 米酒：1大匙

- 木薯粉：適量（番薯粉亦可）

- 蒜頭：10顆（切末備用）

- 胡椒粉：適量

- 黑胡椒：適量

- 鹽：1小匙

- 辣椒：1根（去籽切片備用）

- 蔥：1根（切成蔥花備用）



做法：

1. 魷魚解凍後，將頭部取出將眼睛取出不要，再將魷魚身體內臟及軟骨取出，身體切成魷魚圈，頭部也切成四等份備用。

2. 魷魚先用紙巾稍微吸乾水份，均勻撒上少許鹽、黑胡椒粉、胡椒粉，再加入2大匙蛋白及1大匙米酒拌勻醃漬15～20分鐘。

3. 此時先來氣炸蒜酥，蒜頭切末放入烘烤鍋中，加入適量橄欖油拌勻，放入氣炸鍋200度8分鐘，中途需打開攪拌2次，讓蒜酥可均勻上色。

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4. 將醃漬好的魷魚沾上木薯粉，待返潮後放入氣炸鍋中，魷魚表面均勻噴上橄欖油設定200度4分鐘，再打開檢視魷魚是否還有白色乾粉，再補上橄欖油。

5. 再次放入氣炸鍋中200度8分鐘，中間可再取出翻面一次。

6. 時間到後取出後若還有乾粉再次補上橄欖油200度2分鐘，氣炸至表面金黃色。

7. 再加入蔥花及辣椒片200度1~2分鐘即可，最後加入蒜酥及胡椒鹽拌勻即可盛盤！

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小叮嚀

1. 不吃辣可省略辣椒或先去籽可降低辣度。

2. 氣炸蒜酥時間一到要趕快取出，否則蒜酥會在裡面一直加熱，一不小心就變深咖啡色有焦味！



分享簡單易學的氣炸食譜希望大家都能成功做出美味的料理！

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】