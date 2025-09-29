桃功效禁忌｜補氣生津4類人忌多吃易生濕疹！中醫2招化解食粥都得

桃功效禁忌｜水蜜桃季節又到了，街市、超市開始見到白裏透紅的影子，不少人更是一箱一箱的買回家。桃的品種繁多，香甜多汁，確是誘人。不過中醫師提醒，如果只是飯後淺嚐，一般人沒有問題，但桃切忌多吃，特別是體質濕熱、濕疹人士還是少吃為妙！



桃生津補氣血 4類人不宜多吃易濕熱多瘡

桃能生津、補血氣，但《本草綱目》早有明言：「生桃多食，令人膨脹及生癰癤（皮膚炎症），有損無益。」原因是什麼？請教註冊中醫陳俊傑，他解釋，「桃性平而微熱，稍食可，多食令人有熱，易引起濕熱，瘡症。」即是桃性質微熱，所以本身多瘡、痕癢、濕疹、易過敏的人士不宜多食，否則易發作，不想又痕又癢，還是不要貪吃了。

日本水蜜桃非源自日本？全球最甜水蜜桃破世界紀錄2倍 最靚非最甜

桃香甜多汁，去皮吃口感更滑。（視覺中國）

桃功效禁忌｜桃忌天天吃 不宜生食

別以為一天只吃一個桃不算多，傑醫師表示，桃不能天天吃，兩至三日吃1個便以足夠。「加上現代人經常接觸各種桃茶、桃乾，桃製的產品，容易吃得過量而不自知，不知不覺容易積聚熱氣，吃多了亦容易腹脹。」他提醒，記謹挑選成熟的桃，生桃並不宜食用。

桃功效禁忌｜桃毛化瘀 有助骨傷

吃不吃桃的果皮視乎個人喜好。傑醫師表示，一般人連皮吃問題不大，因為桃毛有化瘀作用，適合帶骨傷的人士。「但有一點要注意，桃毛破血閉（破除血行瘀阻），下血瘕（下腹部有瘀血聚積腫塊），寒熱積聚，亦不宜多吃。如果是有小產傾向的孕婦，月經出血、有出血難止傾向的患者，建議食用前先問中醫師的意見。」他補充，桃的絨毛幼細而且多，容易藏污納垢及沾上農藥，因此應清洗乾淨，或去皮食用較為適宜。

陽山水蜜桃10蚊個好過日本桃？網購中伏混黑心桃 挑選4招色澤均勻

桃吃過多濕熱痕癢 白粥及土茯苓可化解

如果不小心一連吃了兩，三個桃，擔心身體痕癢、濕熱，該怎麼辦？傑醫師表示，吃兩頓清淡白粥便可以。假如是濕疹患者，則可以煲土茯苓五子毛桃湯，有助去濕，紓緩濕疹及皮膚過敏。

土茯苓五子毛桃湯食譜

材料（2-4人分量）：

鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗



做法：

1. 五子毛桃、扁豆洗淨；鮮土茯苓去皮切塊、洗淨。

2. 全部材料放入煲內，水滾後，轉慢火煲一個半小時即成。



註冊中醫師陳俊傑。（受訪者提供）

【健康湯水食譜】濕疹愈飲愈嚴重因煲湯放了肉？中醫推介去濕素湯