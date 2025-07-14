三文魚食譜｜保護呼吸道食譜香椿時菇彩椒三文魚 煎魚無需加油？
撰文：健康2.0
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呼吸道時時接觸空氣，一旦天氣劇烈變化即引發咳嗽和喉嚨痛，這是身體發炎的信號。
台灣食補達人林秋香示範製作「香椿時菇彩椒三文魚」，透過香椿和彩椒的抗發炎特性，以及三文魚與菇類的豐富營養，有助強化黏膜、提升防護力，穩定呼吸道健康。對於慢性鼻塞或呼吸道敏感者更可多吃。食譜如下：
香椿時菇彩椒三文魚食譜（按圖👇👇👇）
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材料
綜合菇1碗、彩椒200克、櫛瓜（翠玉瓜）150克、三文魚300克、香椿50克、黑胡椒、鹽、蒜末、洋蔥末各適量、橄欖油30c.c. 。
做法
1. 易潔鑊以小火不加油方式，乾煎三文魚排，鍋的周邊空間鋪上菇類和香椿末，加蓋燜煮2分鐘。
2. 先把半熟三文魚翻面，續加入櫛瓜段及彩椒。
3. 均勻撒上蒜泥、黑胡椒、鹽，最後才淋入橄欖油，再一次蓋鍋蓋，燜約30秒即告完成。
請按下圖睇煎三文魚扒的步驟和貼士：
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Tip
林秋香表示，這道料理中三文魚本身就富含油脂，故無需另外加油煎。而香菇因其吸油性強，乾煎即可，過多油分會被吸收，熱量過高。
營養加分
台灣營養師黃淑惠表示，照顧呼吸道不能少的營養就是維他命A、C、D，而香椿時菇彩椒三文魚即是一道極佳的呼吸道保護料理。香椿含豐富維他命A，提升抗氧化能力，保護呼吸道黏膜免受自由基侵害。彩椒的維他命C含量高，尤其在輕微烹調下，能更好地保留這些營養素。菇類和三文魚則是維他命D的良好來源，加強抵抗力和呼吸系統的整體健康。
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