夏天養生｜寧心安神中醫推5飲品減浮腫濕重　1款茶去虛熱唔只苦瓜

夏至後，氣溫節節攀升，不僅酷暑難耐，人體也面臨來自外熱與內燥的雙重壓力。



台灣中醫師王大元提醒，夏季是陽氣最盛的時節，此時不僅要防曬、補水，還要同步調養心神、養護陰液，才能安然度夏、不生病。

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清心火養心神 愈熱愈要補陰氣

王大元表示，夏天五行屬火，對應人體的「心」；尤其夏至過後，日照強烈、氣溫升高，人體易出現心浮氣躁、精神不寧等症狀，這段時間若不注意調節心神，就容易感到疲倦、煩躁，甚至影響睡眠與專注力。因此，夏日養生的關鍵之一，是「清心火、養心神」。

此外，中醫講究「物極必反」，當陽氣到達極盛之後，陰氣就會開始萌芽，也就是古人所說的「夏至一陰生」。王大元說，這表示在驅除暑氣的同時，也不能忽略對陰液的保護，調養之道應以「清泄涼補」為原則，達到暑熱不侵、體內平衡的效果。

吃苦味清熱降火氣 苦瓜蘆筍入菜

飲食方面，王大元建議可多攝取苦味食物，因為「苦能泄熱」，具有清熱燥濕、降心火的作用，常見食材如苦瓜、蘆筍、芥藍、蓮子、芹菜、龍鬚菜、芝麻葉、白蘿蔔等，都可適度加入日常餐點。不過，他也提醒，若體質屬虛寒、常感四肢冰冷或有腹瀉困擾者，則應避免過量攝取寒涼苦味食物，以免傷及脾胃。

除了正餐，也可搭配養生粥品補氣清熱。王大元推薦以蓮子、紅豆、綠豆、薏仁等製成的清涼粥，不但有助消暑，也能緩解夏日常見的食慾不振與消化不良問題。

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無糖麥茶去虛熱 3穴位安定心神

針對補水與降火氣的需求，他建議多喝性質微涼、無糖的飲品，例如麥茶，有助寧心安神、去除虛熱，特別適合熬夜或煩躁易怒者。若感覺身體浮腫、濕氣重，則可選擇薏仁湯、紅豆水、黑豆水、粟米鬚茶、黃耆水等飲品，不僅清熱利濕，也能提升整體精氣神。

王大元也提醒，不妨搭配穴道按摩幫助放鬆心神，他推薦與心臟相關的穴道，包括內關、神門、少府等，只要每日按壓3～5分鐘，出現輕微酸楚感即可。

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