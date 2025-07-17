洋蔥營養｜洋蔥超級護腎！益心臟助抗癌6大功效醫教3配搭效果更佳

廚房常見的一顆洋蔥，除了讓人邊切邊流淚，其實藏著強大的「護腎密碼」。台灣腎臟專科醫師洪永祥表示，洋蔥含大量抗氧化、抗發炎化合物，還有助於降低血壓與血糖，間接減少腎臟負擔。



護腎雙英雄 就是槲皮素與硫化合物

台灣洪永祥醫師指出，槲皮素（Quercetin）是一種強效的天然類黃酮抗氧化劑，洋蔥中含量豐富，尤其集中在外層與靠近根部的部分。動物與體外實驗發現，槲皮素具有多重保護作用，包括抗氧化、抗發炎，並可抑制腎絲球硬化與纖維化，減少腎臟細胞的死亡。

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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此外，槲皮素還能抑制黃嘌呤氧化酶（XO）的活性，降低尿酸合成，促進尿酸排出。洪永祥醫師提到，這些作用不僅對痛風性腎病變患者有幫助，更對所有原因導致的慢性腎衰竭患者有益。

另一種對身體有益的成分是硫化合物（如Allyl sulfides）。這些硫化物正是讓小孩抗拒洋蔥、讓大人在切洋蔥時流淚的主要原因。洋蔥中含有硫的胺基酸，例如甲硫胺酸與半胱胺酸，它們同時具備抗發炎與抗氧化作用，對減緩腎臟的纖維化進程、降低長期損傷具有保護效果。

洋蔥怎麼保護腎臟 醫師詳解三大機轉

台灣洪永祥醫師表示，洋蔥抗氧化可減少腎絲球的內壓，並保護腎小管功能正常，腎絲球就是一顆顆過濾的微血管球，隨著年紀增加，腎絲球微血管會被氧化而彈力循環變差，腎小管也會因為氧化壓力造成的腎小管功能的衰退，而洋蔥的超強抗氧化力除能保護腎絲球與腎小管，也可減少腎臟老化速度。

台灣洪永祥醫師指出，洋蔥的抗發炎作用能有效減緩腎臟纖維化與硬化的速度。洋蔥可抑制促發炎因子如TNF-α、IL-6的活化，同時降低TGF-β1的表現，這些因子是導致腎臟發炎與纖維化的主因。透過這些機制，洋蔥可明顯減緩腎臟硬化與萎縮的進程。

且台灣洪永祥醫師表示，洋蔥還能透過降低血壓與血糖，進一步減輕腎臟的負擔。研究顯示，每日補充150至162毫克的槲皮素，可使收縮壓降低3–4 mmHg，對於高血壓患者具有顯著效果。而槲皮素也有助於改善血糖控制，第二型糖尿病患者每天食用約100克生洋蔥，能有效降低血糖與糖化血色素水平。

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身體健康也能吃 洋蔥有多方面保健功效

1. 有益心臟健康：洋蔥富含槲皮素，能有效抗發炎、降低壞膽固醇濃度，維持血管通暢與彈性，預防動脈硬化，降低心臟病風險，同時有助於減少三酸甘油脂，全面提升心血管健康。

2. 降低慢性病風險：洋蔥是類黃酮抗氧化劑的重要來源，內含超過25種不同的抗氧化物質，有助延緩細胞老化、降低因氧化壓力引發的慢性疾病，包括糖尿病、心臟病與癌症等。

3. 含抗癌化合物：洋蔥與大蒜等蔥屬蔬菜含有硫化物與類黃酮，具備抑制腫瘤生長、減緩癌細胞擴散的能力，尤其對腸胃道癌症如胃癌、結腸直腸癌等風險降低最為顯著。

4. 幫助控制血糖：洋蔥中的槲皮素與硫化合物可改善胰島素阻抗，幫助穩定血糖。一項研究顯示，第二型糖尿病患者每天食用約100克生洋蔥，能有效降低血糖數值。

5. 具有抗菌功效：洋蔥內的槲皮素具天然抗菌作用，可抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌生長。試管實驗證實，黃色洋蔥皮中的槲皮素能有效抑制幽門螺旋桿菌與破壞細菌細胞壁與細胞膜。

6. 維持骨骼健康：雖然洋蔥鈣含量不高，但研究顯示，洋蔥攝取與骨密度提升有正向關聯。在一項針對50歲以上女性的研究中發現，每天至少食用一次洋蔥的人，骨密度比每月僅食用一次者高出5%，推測與其抗氧化能力降低骨質流失有關。

怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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洋蔥吃法有學問 洪醫師建議「這樣吃」

儘量生吃保留最多營養成分：與生大蒜相似，生洋蔥保留更多槲皮素與硫化物，營養價值最高，但因刺激性較強，適合耐受性好的人；若無法接受刺激，可選擇熟食，雖然營養略減，但較溫和。

每日建議攝取量約1/4至1/2顆中型洋蔥：可透過涼拌洋蔥絲、洋蔥湯、炒洋蔥、焗烤洋蔥等方式攝取，搭配西蘭花、黑蒜、橄欖油等抗氧化食物，效果更佳。

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洋蔥有許多好處 但還需看個人是否適合

台灣洪醫師提醒，雖然洋蔥有多重好處，但仍有適合與不適合的族群：

- 適合族群：高血壓、高血糖、代謝症候群、慢性腎臟病（CKD）第一至第四期患者，以及一般健康者。

- 應避免族群：末期腎衰竭且伴隨高血磷或高血鉀者、限制鉀磷飲食的腎友、出血傾向或服用抗凝血劑者、胃潰瘍、胃發炎、腸胃不佳者、急性發炎期患者、孕婦與哺乳期婦女，建議避免食用。



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