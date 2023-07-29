西瓜營養｜眼澀吃紅肉 降血壓選黃肉　西瓜營養不同鮮甜多汁3特徵

天氣愈來愈熱，只有大啖冰冰涼涼的西瓜可以消暑、解渴！



夏天台灣盛產的兩種西瓜：紅肉西瓜和黃肉西瓜，該選哪一種？營養師說，紅肉西瓜和黃肉西瓜營養成分相當，但是主要的營養素卻大不同，建議需要改善眼睛乾澀的人可以選紅肉西瓜，想改善血壓的人可以吃黃西瓜，如果腎功能不好的人選黃西瓜也是比較好！

台灣是水果王國，一年四季有不同的水果盛產，最近天氣熱，吃西瓜能補充水分，又是中醫口中的「天然白虎湯」，最能消暑氣，不過西瓜好幾種，您知道買的西瓜是哪一種嗎？

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台灣紅肉西瓜茄紅素超高，品種有好多

台灣農糧署的Facebook專頁中介紹台灣盛產的西瓜種類指出，台灣常見的西瓜家族依果肉顏色可略分為紅、黃兩類，紅肉西瓜富含維他命A及茄紅素，其中有幾種紅西瓜的茄紅素含量還比番茄高！常見的品種有紅肉大西瓜如華寶西瓜，紅肉小西瓜則有黑美人西瓜、台農6號、甜美人西瓜，以及黃皮紅肉小西瓜如黛安娜等。

黃肉西瓜「瓜胺酸」含量高

而黃肉西瓜的營養成分則含較多的「瓜胺酸」成分，常見有黃肉或黃橙肉小西瓜如新蘭西瓜、甜佳人西瓜、金蘭西瓜，或是黃皮橙肉小西瓜的澎湖5號。

黃肉小西瓜我們一般稱為「小玉西瓜」，為什麼叫小玉？台灣農糧署表示，相傳黃肉西瓜早期主要由日本引進，而日本以「玉」為計算西瓜的單位，所以台灣西瓜商便習慣以「小玉」來稱呼小型黃肉西瓜，所以小玉並不是指特定的品種名稱。

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西瓜要挑「肉聲」

也教民眾挑選西瓜時，除了把握「果型飽滿、花紋明顯、蒂頭處微微凹陷」等重點，可用手指輕拍西瓜表面，若發出的聲音是低沉的咚咚聲，即俗稱的「肉聲」，代表已成熟、鮮甜多汁，正是品嚐好時機。

台灣嘉義大林慈濟醫院養營治療科營養師戴千慈說，不同顏色的植物食物有不同的植化素，植化素是植物生長的必要元素，也是植物五顏六色的天然色素以及植物氣味的來源。植化素具植物自我保護的功能，抵抗昆蟲、細菌、真菌、病毒的感染傷害，預防紫外線、輻射線、空氣及土壤污染、化學藥物等傷害。

對人類來說，植化素雖屬「非必要性營養素」，但是近年來的許多研究發現，植化素有助於體內抗發炎、清除自由基、調節免疫力、防癌等作用，因此目前營養界均建議民眾每天最好攝取各種不同顏色的蔬果以獲得各種不同植化素的保健優點。

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紅肉西瓜能助夜間視力、調節免疫

戴千慈說，紅肉西瓜含有較高量的維他命A和茄紅素，維他命A能幫助眼睛健康、適應昏暗光線，茄紅素的抗氧化能力強，能消除傷害細胞的自由基，能幫助免疫作用，需要保護視力和增強免疫者可以選擇紅肉西瓜。

黃肉西瓜有助血管調節、消除疲勞

而黃肉西瓜的瓜胺酸雖然是人體可以合成的非必須胺基酸，但是額外補充瓜胺酸可以增強和體內精胺酸結合，合成更高的一氧化氮。戴千慈說，一氧化氮目前的研究發現，可以放鬆血管、讓血管的收縮和舒張變好，有助血壓調控，也能幫助組織充血，所以有助使疲勞快速消除、緩解肌肉痠痛等作用。

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黃肉西瓜屬中低鉀食物，腎病患者可酌量選用

戴千慈說，無論紅肉或黃肉西瓜都是很消暑的水果，但是也要注意西瓜的果糖很高，食用時要注意攝取量，一天只能吃兩個8分滿的飯碗的量。不過若有限鉀的腎臟病病患、心律不整的患者，黃肉西瓜為中低鉀類水果，紅肉西瓜為中高鉀類的水果，如果很愛吃西瓜，建議可以先選黃肉西瓜，紅肉西瓜偶爾吃，鉀攝取比較不會過量。

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