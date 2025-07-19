19歲男生糖尿病肝功能異常！醫揭5飲食習慣有關　4食物藏高糖陷阱

現代人飲食過度精緻化，不僅容易肥胖，也增加罹患慢性病的風險。台灣一名19歲男大學生，天天喝含糖飲料、不喝水，結果罹患糖尿病，台灣內分泌暨新陳代謝科醫師周建安就點名「4大高升糖食物」，其中一項更是隱形的「濃縮糖彈」。



周建安在診所網站分享，隨著生活型態的變化，近年來食物的選擇愈來愈多樣且精緻，從多種數據中顯示，糖尿病有逐漸年輕化趨勢，並非是老年人的專利。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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周建安表示，有名19歲的男大學生病患，身高173公分、體重110公斤，從小到大皆是超重身材，原本是因為超重到診所就診，卻意外發現血糖過高，血脂、尿酸以及肝功能也都不正常，經詢問後發現，對方每天吃速食，份量是一般人的兩倍，還每天喝含糖飲料、不喝水，加上課業壓力大，幾乎不運動，最終患上糖尿病。

周建安提醒，糖尿病並非只會找上銀髮族，年輕人若忽略飲食控制與生活習慣，同樣也會面臨罹病風險。他在影片中點出「4大高升糖食物」，即便外觀看似無害，但也可能默默讓你的血糖飆升，建議民眾要多加留意。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、白方包

看似清淡無害，但其實是高升糖指數的代表，這類食物具有精緻澱粉與容易快速吸收的兩大特質，食用後會讓血糖飆升。

二、可樂與含糖飲料

一罐約360ml的原味可樂，含糖量高達10茶匙，喝進一瓶，等於喝下超標的糖量。

三、鹹酥雞等油炸食品

熱量、油脂、糖分都是血糖與脂肪的地雷，還可能增加胰島素阻抗，增加罹患糖尿病風險。

四、芒果乾或葡萄乾等果乾

以為是健康零嘴，但其實是「濃縮糖彈」，體積小、熱量高，容易不小心吃過量，血糖往上飆。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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