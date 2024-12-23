糖尿病｜35歲OL吃甜減壓 致糖尿病前期　營養師3招改善以醣代糖？

現代飲食充斥台式飲品、甜點和加工食品，讓人無形中攝取過量精緻糖，增加肥胖與慢性病風險。



台灣35歲的上班族林小姐因長期熬夜和壓力大，每天靠奶茶或含糖飲料「續命」，還習慣搭配甜點作為下午茶。今年公司體檢中發現血糖已達糖尿病前期，若不改善飲食習慣，可能導致糖尿病及相關併發症。

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「糖」是陷阱 「醣」是能量 對身體的影響天差地遠

台灣衛生福利部台北醫院營養科張鈺禾營養師指出，「糖」和「醣」雖然發音相同，健康價值卻大不相同，懂得區分「糖」與「醣」，是打造健康飲食的第一步。

- 甜蜜陷阱「糖」：是指精緻糖，有明顯甜味，僅提供熱量，幾乎不含其他營養素，且因分子小，容易迅速被吸收並造成血糖快速升高，常見於高果糖糖漿、砂糖和甜點等，長期攝取過量會增加肥胖、糖尿病等健康風險。



- 能量來源「醣」：是碳水化合物的總稱，通常來自天然食物，如全穀雜糧、米飯、麵類、乳製品、蔬菜與水果等。相比精緻糖，「醣」需要較長時間消化，能幫助穩定血糖，同時提供多種營養素，有益健康。



回復並維持健康 從「醣」取代「糖」開始

台灣張鈺禾營養師透露，病人林小姐一開始是以「酉」字邊的天然醣類替代甜品，漸進式開始減少含糖飲料的攝取，從一週五天上班就要喝五次台式飲品，逐步減為三次，又再逐步將改喝無糖豆漿，喝水果茶也會要求不另加糖，且在食物的部份也選擇「酉」字邊的「醣」，如全穀雜糧、水果等，盡量減少「米」字邊的精緻糖，重點在於採用穩定且持續的飲食習慣，才能讓健康改變更持久。

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從小培養正確飲食觀念 遠離慢性病威脅

台灣張鈺禾營養師特別提醒，現代社會中的孩子常因快餐與甜食成癮而過早面臨肥胖問題，家長應從小培養孩子選擇天然醣類、擁有正確的飲食觀念：

（1）減少精緻糖；

（2）多攝取天然醣類；

（3）穩定健康飲食。



讓日常中多一點自然醣、少一點精緻糖，為健康奠定基礎，長大也就不用煩惱過胖，還能遠離慢性病。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

