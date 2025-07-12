十字花科營養｜護心降血糖芥蘭蘿蔔西蘭花　1類人不宜恐損甲狀腺

不少家庭餐桌上常出現椰菜花、椰菜、小白菜等蔬菜，但你知道它們其實都來自同一植物家族「十字花科」嗎？



十字花科蔬菜不僅容易取得、烹調方便，更被醫師讚譽為有助抗發炎、控血糖、護心血管的「天然保健品」。

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醫師最愛十字花科！哪些蔬菜是十字花科？

在日常飲食中，十字花科蔬菜幾乎是不可或缺的一環，從椰菜花、西蘭花、椰菜，到小白菜、白蘿蔔與芥蘭，這些耳熟能詳的蔬菜不僅味道清爽、用途多元，更是身體健康的後盾。

台灣台北亞緻整形外科診所院長王祥亞就是十字花科蔬菜的愛好者，他表示，每天三餐幾乎都少不了椰菜花、椰菜等，除了方便料理、飽足感強，最重要的是富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動，有助維持身體機能。

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植化素超給力！降膽固醇、防高血壓

台灣成大醫院家庭醫學部醫師吳偉志進一步指出，十字花科蔬菜在切開或咀嚼時，會釋放出具有活性的天然成分，這些物質能對抗自由基、降低體內慢性發炎，對心血管健康具有正面影響。例如西蘭花、椰菜花等，研究發現能降低膽固醇、減少血管老化，進而有助預防高血壓與心臟病。此外，這類蔬菜鉀含量高、鈉含量低，更有利血壓控制。

在癌症預防上，十字花科蔬菜也備受關注。台灣高雄秀傳醫院一般外科主治醫師蘇峻民指出，這類蔬菜含有豐富的植化素，可促進肝臟解毒、提升細胞排毒功能，進而降低癌症復發的風險。其中穀胱甘肽與蘿蔔硫素是重要的關鍵成分，對身體抗氧化、抗發炎、抗老化皆有益處。

十字花科蔬菜中的纖維質能延緩糖分吸收，穩定餐後血糖，蘿蔔硫素則能改善胰島素阻抗，對糖尿病患者有輔助控糖的效果，不過，台灣彰濱秀傳醫院新陳代謝科主治醫師蕭立偉也提醒，這些食物「有幫助」但不是「替代藥物」，糖尿病患者仍須按醫囑用藥，配合飲食與生活管理，才能達到最理想的控糖成果。

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吃十字花科蔬菜有例外：甲狀腺功能低下者注意

從整體營養角度來看，十字花科蔬菜也提供人體所需的硫元素。台灣中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青指出，含硫的次級代謝物在十字花科蔬菜中種類與數量都非常豐富，這些成分具抗氧化、抗發炎作用，有助延緩老化並預防與代謝疾病有關的問題。

不過，這類蔬菜雖好，卻也不是人人都適合大量食用，蕭立偉提醒，甲狀腺功能低下的患者在攝取時要特別小心，因為十字花科蔬菜中的部分成分可能干擾碘的吸收，進而影響甲狀腺功能。

十字花科蔬菜之所以被推崇為健康蔬菜，原因在於它們蘊含的特殊植化素與營養成分，對防癌、抗發炎、穩定血糖、護心臟等面向皆有正面影響；但攝取時仍應注意適量、適當烹調方式，並配合個人健康狀況與營養需求，才能真正達到「從食物中獲得健康」的理想目標。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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