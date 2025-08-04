長壽飲食｜降三高助抗癌營養師推地中海飲食法　每天必吃5類食物

地中海飲食被全球營養學界公認為最具成效的長壽飲食法，不僅能維持健康，還可預防多種慢性疾病。



台灣營養師高敏敏表示，這套飲食方式不需要節食，只要掌握正確的食物選擇，就能達到健康長壽的目標。

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台灣營養師高敏敏在Facebook粉專分享，地中海飲食的核心在於攝取原形、天然食材，減少加工與重口味食物。每天必須攝取的五大類食物包括：多樣化的蔬菜水果、全穀類（如糙米、燕麥、藜麥）、豆製品（如毛豆、黑豆、豆腐）、天然香料與辛香料（如蒜頭、薑、洋蔥），以及好油脂（如堅果種子、橄欖油）。

台灣營養師高敏敏在Facebook粉專分享，地中海飲食的核心在於攝取原形、天然食材，減少加工與重口味食物。（Facebook@高敏敏 營養師）

在蛋白質的選擇上，高敏敏建議每週至少食用兩次魚類和貝類，以及兩份豆類和豆製品。同時，應適量攝取雞肉、蛋、乳酪、芝士等乳製品，減少紅肉的攝入。若要飲用紅酒，男性每天不應超過兩杯（每杯約150毫升），女性則以一杯為限。

研究顯示，地中海飲食具有多重健康效益，包括幫助身體抗發炎、改善三高（高血壓、高血脂、高血糖）、預防中風和失智症等。由於含有豐富的抗氧化植化素，還能降低罹患癌症的風險。

高敏敏強調，地中海飲食不僅是一種飲食方式，更代表著一種生活態度。這種飲食模式強調食物的原始風味，不需要過於花俏的料理方式，現代人也能輕鬆實踐。

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