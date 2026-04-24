苦瓜功效｜醫生揭苦味來源全因1物質 降血壓血脂　但非愈苦愈有益

台灣基因醫師張家銘近日在Facebook發文指出，許多人習慣避開的「苦味食物」，其實往往正是身體可能需要的訊號。他表示，從近年研究來看，食物存在「風味與功能（Flavor–Function Duality）」的矛盾，也就是越具有生理功能的分子，往往越容易帶有苦味。



張家銘說明，苦味多來自「苦味胜肽」，其分子結構疏水性較高，因此更容易與人體內關鍵受體結合，進而產生生理作用，同時也更容易被味覺系統辨識為苦味，使「有效但不好吃」成為常見現象。

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他指出，苦味胜肽在身體中可能具備多重作用，包括抗氧化、穩定血糖與調節血壓，有助降低細胞慢性損傷、減緩血糖波動，並協助血管維持穩定狀態，整體方向皆與「長期生理平衡」相關。

張家銘進一步說明，人體的苦味受體不僅存在於舌頭，也分布於腸道、血管與免疫系統，因此苦味不只是味覺感受，也會影響消化、代謝與神經狀態，使身體進入較為警覺與調整的模式。

他強調，味道與功能其實是兩條不同軸線，並非味道越好就越健康。若只依賴口感選擇食物，可能會忽略身體真正需要的訊號，建議從整體健康狀態出發，適度接觸天然苦味來源，以維持身體平衡。

隨著夏季將至，台灣營養師劉于慈曾在Facebook指出，苦瓜是夏秋常見蔬菜之一，具有「苦後回甘」特色。她說明，苦瓜富含苦瓜苷與多胜肽成分，有助刺激胰島素分泌、調節血糖，同時也可能降低三酸甘油脂與總膽固醇，並提升高密度膽固醇。

此外，研究指出苦瓜中的維他命C與苦瓜胜肽有助抗氧化、減少自由基傷害，並可促進肝臟解毒功能。營養師提醒，苦瓜的苦味主要來自苦瓜素與葫蘆素，集中於白色內膜與種子，並非「越苦越營養」，不同品種與成熟度也會影響苦味強度，選擇與處理方式同樣重要。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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