芥菜去苦3方法｜1個動作唔加糖都得　低卡長年菜甘苦味從何而來？

農曆新年前後，家家戶戶團圓圍爐，餐桌上有魚有肉之外，往往也少不了「長年菜」，也就是芥菜。但因為它有個濃烈的苦甘味，很多人其實又愛又恨，對此，台灣農業部農糧署就分享了芥菜的處理方法，除了調味之外，還可以用「冰塊」讓它的苦味降低。



十字花科芥菜「熱量低、富含維生素」

台灣農糧署於Facebook專頁提到，十字花科中的芥菜也就是大家熟悉的「長年菜」，較常見的有大葉芥菜、包心芥菜等種類，但因為它有個特殊的「苦甘苦甘」風味，讓很多人不太敢吃。

+ 7

其實芥菜它熱量相當低，還富含維生素、膳食纖維，對身體健康相當不錯。而大家好奇它的「苦」從何而來？其實就是芥菜內的硫代葡萄糖苷（芥子油苷），帶有獨特的營養價值。

三方法降低芥菜的苦

即便芥菜好吃又健康，但要是不能接受這苦味，吃不下去也沒用。對此，台灣農糧署就分享了三個方法，能有效降低它的苦味，快來試試看。

1. 汆燙冰鎮

汆燙後擠乾水分，先泡冰水再料理。

2. 增添鮮味

搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮。

3. 加糖調味

適度加入糖或甜味食材，如：番薯、紅棗等，藉此中和芥菜苦味。

相關文章：【入廚貼士】苦瓜去苦簡單3步驟 爽脆回甘最重要呢步！👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

「30元餵豬菜」是血管清道夫！營養CP值超高 抗發炎又助排便

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

