茶葉蛋色深裂紋多更好味？營養師提醒易傷腎難消化+挑選2招健康吃

不少外食族為了補充蛋白質，習慣在超商（便利店）買兩、三顆茶葉蛋，甚至偏好挑選那些外殼裂痕多、顏色深黑、蛋白過硬或裂紋密布的「鍋底蛋」，認為這樣才夠入味。



然而，台灣營養師蔡正亮示警，這類過度加熱的茶葉蛋不僅可能讓人攝取過多的鈉，連蛋白質的吸收率也會隨之下降。

別被口感騙了！超商茶葉蛋滷太久會讓蛋白質「變質」難消化

蔡正亮於Facebook專頁發文指出，雖然雞蛋本身是優質的高生物價蛋白質來源，人體利用率極高，但「烹調方式」卻是影響營養價值的關鍵。許多人愛挑的深色茶葉蛋，因長時間浸泡在高溫滷汁中，會導致蛋白質產生「過度變性」與氧化反應，形成蛋白質氧化產物。這類化學變化會使蛋白質結構變得緊密且難以消化，消化率可能從原本的95%以上降至85%左右，導致吃進去的營養無法被身體有效利用。

相關文章：雞蛋冷知識｜蛋殼粗糙即新鮮？營養師解4迷思點吃降心血管病風險👇👇👇

+ 8

裂痕越多越危險！小心超商茶葉蛋變成「高鈉地雷」傷心腎

除了蛋白質品質縮水，鈉含量超標更是隱藏危機。蔡正亮解釋，滷汁主要由醬油與鹽組成，鈉的滲透速度極快，裂紋愈多、浸泡愈久的蛋，鈉含量就愈驚人，若一天吃下三顆入味的茶葉蛋，再加上日常餐飲中的鹽分，容易導致鈉攝取過量，對於高血壓或慢性腎臟病患者來說，負擔相當沉重。

超商茶葉蛋怎麼挑才健康？掌握這幾個關鍵避開「加工地雷」

針對食用建議，蔡正亮表示，雖然近年醫學觀點認為飲食中的膽固醇對血中膽固醇影響有限，一般人不需要過度限制吃蛋數量，但仍應關注「加工型態」。他表示，一般健康成人每天吃一到兩顆茶葉蛋為合理範圍，慢性病患則建議以一顆為限。另外，在挑選時，應觀察蛋殼顏色與質地，避開顏色過深、蛋白過硬或裂紋密布的茶葉蛋，選擇顏色適中、帶有細微裂縫的產品，才是兼顧便利與健康的聰明吃法。

相關文章：剝蛋殼貼士｜茶葉蛋殼好難剝？網友分享2動作完美剝殼 只需5秒！

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃超商茶葉蛋要小心！營養師曝「4狀況」別吃了，裂痕越多原來越傷腎】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

