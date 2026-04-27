早餐吃錯易眼瞓！營養師揭3類錯誤早餐豆漿都不宜！推便利店3配搭

早餐內容對全天精神狀態影響甚鉅，台灣營養師彭逸珊提醒，「有吃」與「吃對」之間存在極大差異，正確的早餐選擇不僅能提振精神、增加飽足感，對工作效率與減重成效也有顯著幫助。



彭逸珊在其Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，許多上班族與家長每天早晨忙於送孩子上學、趕赴工作，早餐往往隨便解決，長期下來對身體狀態與工作表現造成影響，呼籲大家正視早餐品質的重要性。

她進一步點名三大類常見NG早餐：高油高澱粉食物，包含燒餅、油條、鐵板麵、炸雞三明治等；含糖飲料，如紅茶、奶茶及一般市售豆漿；以及吃過飽的情況，例如傳統飯糰、大饅頭，或額外搭配蘿蔔糕、雞塊、薯條等小點。

台灣營養師彭逸珊提醒，「有吃」與「吃對」之間存在極大差異。（愛健康營養師 珊珊@Facebook）

針對推薦的早餐選擇，彭逸珊建議以複合式餐點為主，例如里肌蛋餅、燻雞蛋餅，或雜糧饅頭夾肉蛋等，飲品則以無糖為原則，包括鮮奶、高纖無糖豆漿、拿鐵或黑咖啡。對於時間有限的人，她同時提供三種超商快速早餐組合：御飯糰搭配高纖豆漿、地瓜搭配茶葉蛋與鮮奶，以及握沙拉搭配無糖優酪乳。

另外，彭逸珊補充，若有提神需求，建議在早餐後補充B群或綜合維他命，有助於身體更有效率地運用能量，進而提升整體工作與生活表現。

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