茶葉蛋高糖高鈉？醫揭50隻糖量=1杯手搖　3類人不宜2配搭助排鈉

明明50顆茶葉蛋的含糖量才等於一杯飲料，為什麼茶葉蛋會被列入高糖食物清單？一場網路爭論揭露飲食迷思。



茶葉蛋到底健不健康，最近又在社群平台被拿出來討論。一則貼文點名多種「看似無糖、實際卻含糖不低」的食物，其中將茶葉蛋列入名單，引發飲控族熱議，也讓外食族開始猶豫，這顆平常被視為安全選項的茶葉蛋，真的該避開嗎？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（網路溫度計提供）

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，近一個月「茶葉蛋」網路熱門關鍵字為「含糖量、滷製、無糖」，相關飲食觀念引發高度關注。而在討論持續發酵下，爭論焦點也逐漸從「茶葉蛋甜不甜」，轉向更根本的問題：「滷汁真的會被食物大量吸收嗎？」

「無糖食物」迷思清單 為什麼讓茶葉蛋成為箭靶

這場討論的起點，來自一則近期在Threads平台流傳、後來已刪除的貼文。該名營養師原先以個人名義發文，列舉9種人們常誤以為「無糖」、實際卻含糖不低的食物，點名包括滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片，以及沙拉醬、甜辣醬，引發不少飲控族轉傳與討論。

不過，清單中將茶葉蛋列入「高糖陷阱」的說法，很快引來不同聲音。一名家醫科醫師直接在貼文下方留言反駁，直言「我必須幫茶葉蛋講個話。滷汁那點糖量根本不足以影響健康，而且它是外食族最方便的優質蛋白來源之一」，強調滷汁中的糖量微乎其微，對健康影響有限。而該名醫師的留言迅速獲得1.6萬人按讚，直接比該名營養師的貼文足足多了1.3萬讚，隨著討論熱度上升後，該篇主貼文後來已被營養師刪除。

該名醫師的說法獲得大批網友認同，不少人留言力挺，有網友表示：

「感謝你守住了最後的飲控底線—茶葉蛋」



也有人從外食族的現實面出發指出：

「外食最簡單能取得的優良蛋白質來源，超商茶葉蛋肯定是第一，其次大概是豆漿跟即食包雞胸肉，如果這個不能吃，那外食族也真是太辛苦了吧。」



讓這份原本聚焦在「無糖迷思」的清單，意外把討論焦點推向滷製食物的糖分來源與實際吸收問題。

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茶葉蛋的糖真的會吃進身體裏嗎？

「看似無糖，其實暗藏高糖」的說法，之所以容易引發恐慌，關鍵在於它精準打中飲控族與外食族的痛點。對不少人來說，茶葉蛋是控制熱量、補充蛋白質時的安全選項，一旦被貼上「高糖」標籤，自然會產生疑慮。但問題在於，這樣的擔心，往往來自對「滷汁吸收」的直覺想像，而不是實際的營養數據。

針對茶葉蛋含糖量引發的爭論，另有專業營養師從營養學角度補充說明，台灣好食課創辦人兼營養師林世航指出，滷汁中確實會加入糖來平衡鹹味、提升風味，但在實際滷製過程中，真正滲入雞蛋內部的糖量相當有限。這是因為糖分子較大，在食物組織中的擴散速度慢，多半只停留在蛋白表面，即使滷煮時間拉長，也不容易大幅改變整顆蛋的糖含量。

換句話說，滷汁的存在，更多是用來「調味」，而非讓食物本身成為高糖來源。

茶葉蛋含糖量有多少？實際數據公開

從市售包裝冷藏茶葉蛋的營養標示來看，每顆茶葉蛋的糖含量大約落在0.3至0.5克之間；相較之下，食品成分資料庫中，一顆生雞蛋本身的糖量約為0.1克。

林世航說明，如果把這樣的數值放進日常飲食情境對比，一杯微糖手搖飲的含糖量約為25克，換算下來，得吃將近50顆茶葉蛋，糖量才會接近一杯微糖飲料。也因此，與其擔心茶葉蛋中微乎其微的糖，更該留意的是日常攝取的含糖飲料。

為什麼有些滷味特別甜？關鍵在滷汁和做法

不過，林世航也提醒，並非所有滷製品的含糖狀況都相同。若滷汁本身含糖量高，且烹調方式是長時間滷煮、反覆收汁，讓醬汁變得黏稠並附著在食材表面，這類「吸附型滷味」的含糖量，確實可能明顯增加。

此外，有些滷味在滷製完成後，還會額外淋上糖醋醬、燒烤醬等醬料，這些後續添加的醬汁，往往才是糖分真正的來源。

滷味吃多真的傷身？比糖更該注意的是鈉含量

相較於糖，林世航指出，滷製品真正需要留意的，其實是鈉含量。滷汁多半以醬油為基底，而鈉離子溶解度高、擴散速度快，更容易滲入食物組織中。

研究顯示，在固定鹽度的滷汁中隨著烹煮時間拉長，肉類的鹽分含量，可能從原本不到0.2％，上升到2至3％以上。此外，鹽分還會改變蛋白質結構，使水分與鈉被「鎖」在食物裏，不容易再回到湯汁中。這也是為什麼，滷過的肉類、蛋類與豆製品，鈉含量往往遠高於原始食材。

哪些人吃滷味要特別小心？

即便滷製品可能帶來較高的鈉負擔，對大多數飲食均衡的人來說，偶爾食用並不會造成明顯影響。不過，以下族群在攝取時，仍需特別留意：

1. 慢性腎臟病、洗腎及腎功能不全患者

排鈉能力較差，過多鹽分可能加重水腫與腎臟負擔。

2. 高血壓、心血管疾病、心衰竭患者

鈉攝取過多容易導致血壓上升，增加心臟負荷。

3. 糖尿病、代謝症候群、肥胖族群

若經常選擇偏甜滷味，仍可能帶來額外熱量與血糖壓力。

整體來看，網路上流傳的「茶葉蛋高糖」說法，其實不必過度恐慌。茶葉蛋本身的糖含量極低，對健康影響有限，反而仍是外食族最容易取得、CP值相當高的蛋白質來源。

真正需要留意的，是整體鈉攝取是否過量，以及是否同時搭配多樣滷味。林世航也建議，在補充蛋白質的同時，別忘了搭配足夠水分與蔬菜，幫助身體排出多餘鈉離子，優先選擇原型食物，才能在外食環境中，吃得安心又無負擔。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月11日至2026年2月9日。

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『茶葉蛋』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

