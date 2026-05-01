降膽固醇｜55歲婦戒蛋黃膽固醇仍超標？專家揭3飲食地雷糖是元兇

一名55歲女性堅持水煮蛋去蛋黃、只吃瘦肉長達半年，健檢報告的LDL（壞膽固醇）數值卻仍亮紅燈。台灣營養師邱世昕表示，限制飲食膽固醇的觀念早已過時，美國心臟協會亦已取消飲食膽固醇攝取上限。



營養師邱世昕在Facebook專頁「營養師教練－世昕」發文說明，血液中70%至80%的膽固醇來自肝臟自行製造，僅約20%來自飲食攝取。他指出，即便飲食控制嚴格，只要踩到兩大隱形地雷，肝臟仍會持續大量合成壞膽固醇，使健檢數值居高不下。

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第一個地雷是精緻糖與反式脂肪。邱世昕表示，下午茶糕點、麵包與手搖飲中的大量糖分會促使身體產生發炎反應，進而刺激肝臟製造更多壞膽固醇。

第二個地雷則是缺乏好油脂與卵磷脂。他說，蛋黃富含卵磷脂，能幫助代謝血液中的壞油脂，一旦將蛋黃丟棄，等於放棄了血管天然的清道夫。

邱世昕提出三項具體建議。首先，每天攝取一至兩顆全蛋並無問題，蛋黃中的優質蛋白質與卵磷脂有助清除血脂。其次，將家中沙拉油換成初榨橄欖油或苦茶油，並多攝取酪梨（牛油果）與深海魚類如鮭魚、鯖魚，以好油取代壞油。

第三，邱世昕特別點名口感酥脆或帶甜味的加工烘焙食品，才是讓健檢報告滿江紅的真正原因，戒除隱形糖應列為降膽固醇的首要任務。

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