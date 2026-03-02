減肥｜營養師教便利店地中海飲食法　增肌減脂抗發炎+3日懶人菜單

地中海飲食有益健康，但許多外食族卻苦於難執行，台灣營養師楊斯涵為超商（便利店）外食族擬出3日「懶人減脂」菜單，教戰掌握關鍵，把超商變成你的專屬健康廚房！



楊斯涵在Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，地中海飲食標榜並非昂貴的食材，而是選食的原則。「超商三日示範菜單」，照著吃，讓你增肌減脂、抗發炎一次到位。

先掌握地中海飲食3大超商密碼

1. 原型澱粉

捨棄白吐司，改選地瓜（番薯）、全麥麵包或五穀飯糰。

2. 彩虹蔬菜

每一餐都要看到綠色、紅色的蔬菜，超商的沙拉（沙律）盒或微波蔬菜包是你的好隊友。

3. 優質油脂（Omega-3）

選擇鯖魚、鮭魚（三文魚）或是一小包無調味堅果，保護心血管。

三日菜單亮點解析

Day1策略（輕盈啟動）

早餐用無糖豆漿配茶葉蛋，補足優質蛋白質；晚餐用烤地瓜取代精緻澱粉，搭配雞胸肉沙拉，飽足感爆棚！

Day2策略（纖維補給）

午餐換成熱騰騰的味噌湯與飯糰；晚餐別忘了多買一包微波燙青菜加入便當裏，確保纖維攝取達標。

Day3策略（海洋能量）

晚餐選用即食鯖魚，這是超商最方便的Omega-3來源！搭配一碗蔬菜湯，暖胃又健康。

（楊斯涵營養師的美味生活＠Facebook）

楊斯涵提醒，在飲品選擇上，黑咖啡、無糖豆漿或蔬菜汁（注意營養標示，選擇低糖成分）是首選；若是要來個下午茶、點心時間，可挑選毛豆或櫻桃番茄（車厘茄）皆為極佳的零食來源，比起餅乾更能穩定血糖。

每日1把堅果代替零食！營養師推「地中海飲食」防大腸癌

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

