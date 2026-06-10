護齒食物｜研究證漱口水增3倍口腔癌風險！1類人才有用+潔牙4食物

護齒｜漱口水｜市面上的漱口水種類五花八門，從去口臭、美白到防蛀牙應有盡有。

吃完飯或覺得口臭時，隨便含一啖漱口水就能清潔口腔，簡單方便好過刷牙。不過，有研究指出，用漱口水的人，患上口腔癌的風險，要比一般人多3倍。



有研究指出，用漱口水人，患上口腔癌的風險，要比一般人多3倍。（magnific）

護齒｜漱口水增患口腔癌 心臟病風險

據媒體《每日郵報》所引述英國格拉斯哥大學的牙科教授David Conway觀點表示，雖然漱口水含有氟化物和抗菌成分，但在治療牙齦疾病、防蛀牙方面，遠不如刷牙有效，甚至可能帶來多種疾病。David Conway指出，許多漱口水含有高達27%的酒精。雖然殺菌效果好，但酒精其實是致癌物。有研究指出，每日用漱口水逾3次的人，罹患上消化道癌症（如口腔癌、咽喉癌）的風險比一般人要多3倍。

此外，含有特定成分（如含氯己定、氯化十六烷基吡啶）的漱口水，亦會增心臟病風險。因為，這些成分在清除壞菌的同時，也會將食物中的硝酸鹽轉化為去除「一氧化氮」的細菌。而一氧化氮是人體用來調節心血管系統、維持血管健康的必要物質。

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如果你有蛀牙困擾，最好選擇含氟漱口水，防蛀效果較好。（magnific）

護齒｜含氟漱口水防蛀牙？

當然，漱口水也不是完全不能用。如果你有蛀牙困擾，最好選擇含氟漱口水。英國牙科協會科學顧問Praveen Sharma博士建議，早晚用含氟的牙膏刷牙，中午吃完飯後用漱口水漱口，防蛀效果最好。他還警告，靠漱口水來治口臭其實較危險，口臭可能是牙齦疾病引起，狂用漱口水只是在「掩耳盜鈴」，非但沒有根治病因，還可能延誤治療。

護齒｜口臭可能是牙齦疾病、胃癌？

事實上，除了牙齦疾病（如牙周炎、牙齦炎），亦可能是胃癌、胃食道逆流等而引起。不過，對一般人來說，更多由個人衛生習慣與飲食所致。例如吃完飯後，殘留在牙縫的肉渣，被細菌分解後就會產生難聞的硫化物，或者吃了蒜頭、洋蔥以及飲酒所留下的異味。

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護齒｜清潔口腔防口臭4食物

許多人發現自己有口臭時，都會吃薄荷糖來改善，但大多數薄荷糖都含有糖分，而細菌分解糖分時同樣會釋放硫化物，引發口臭。所以最好吃天然清潔口腔的食物。口臭飲食｜薄荷糖無法清新口氣反致口臭？營養師揭口臭3大元兇

1. 蘋果

蘋果水分多且口感爽脆，大口吃時就像一把「天然牙刷」，能大範圍摩擦牙齒表面。加上蘋果微酸能促進唾液大量分泌，幫助帶走牙菌斑、保持口氣清新。

蘋果水分多且口感爽脆，大口吃時就像一把「天然牙刷」，能帶走牙菌斑、保持口氣清新。（Louis Hanse@Unsplash）

2. 芹菜

芹菜纖維極粗，在反覆咀嚼的過程中，能順便清掃牙齒表面、帶走殘渣，同時還能按摩牙齦。

芹菜纖維極粗，在反覆咀嚼的過程中，能順便清掃牙齒表面、帶走殘渣。（資料圖片）

3. 紅蘿蔔

紅蘿蔔質地最為堅硬，就像天然的除垢器，能直接破壞牙齒表面剛形成的牙菌斑薄膜。

紅蘿蔔質地最為堅硬，就像天然的除垢器，能直接破壞牙齒表面剛形成的牙菌斑薄膜。（unsplash）

4. 橙

橙富含維他命C，能修復已受損的牙齦黏膜，保護牙齒。