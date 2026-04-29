吃蒜頭口臭怎麼辦？7食物輕鬆除臭好過刷牙！含不鏽鋼湯匙都得？

蒜頭口氣｜蒜頭不管是用來炒菜、燉湯還是單吃，好味又養生，還能抗癌殺菌，好處多到數不完。最讓人困擾的，莫過於吃完後的「口氣」問題，就算拼命刷牙，飲漱口水都用處不大。到底該怎麼辦？其實只要吃這7食物即可搞掂，含不鏽鋼湯匙都得？



蒜頭被切開時，產生的氣味會滲入血液、汗液中，持續24至48小時才會完全消散。（pixabay）

蒜頭口氣｜為什麼吃蒜頭會有口氣？

吃完蒜頭後所產生的口氣與一般的口臭不同。一般的口臭通常是因為口腔中的食物殘渣被細菌分解，從而產生的「臭氣」或熱氣（如肝火旺盛）所致。事實上，完整的蒜頭本來無味，但被切開或壓碎時，內部的「蒜氨酸」會轉化為「大蒜素」，這就是辛辣氣味的來源。進入人體後，會被分解成「甲基烯丙基硫醚」（AMS），這種物質無法被肝臟代謝，會直接滲入血液、汗液中，味道會從毛孔散發出來，持續24至48小時才會完全消散。

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吃完蒜頭所產生的口氣問題，可試試吃這幾種食物化解。（freepik）

蒜頭口氣｜8招去除蒜味 含不鏽鋼湯匙都得？

對付一般口臭，靠刷牙或涼茶降火（如菊花茶、夏桑菊等）就能奏效。不過，先別急著討厭這股異味，它擁有抗氧化、消炎、降血壓，抗血栓、殺菌甚至預防動脈硬化等益處。如果你想吸收蒜頭的營養又不想要口臭，試試以下8招，吃這7種食物，就能輕鬆化解！蒜頭口氣｜抗菌降血壓8功效 1護胃食物減99%蒜臭！6食物口臭剋星

蘋果富含多酚、氧化酶，能中和異味，是蒜味的天然除臭劑。（unsplash）

1. 蘋果

蘋果富含多酚、氧化酶，能中和異味，是蒜味的天然除臭劑。同時，亦能化解吃完洋蔥後的口氣。最好連皮吃，效果更佳。

2. 花生

花生含有大量的油脂，而蒜頭的氣味成分（即AMS）具有脂溶性。嚼碎花生時，所釋放出的油脂能吸附口腔內的蒜味，減少揮發。

3. 牛奶

牛奶中的酪蛋白（即蛋白質）會與蒜頭的蒜素結合，降低其濃度。建議飲全脂牛奶，同時脂肪含量高，減少異味。同時，最好邊吃邊喝，效果最好。

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4. 黑朱古力

黑朱古力富含兒茶素與多酚類等抗氧化成分，是蒜味的剋星。建議優先挑選濃度70%以上的，糖分少、純度高，去味效果才夠力。另外，榴槤的臭味來源主要是「揮發性硫化物」，屬於脂溶性，而黑巧克力含有可可脂，意味著可以有效化解榴蓮味。

5. 綠茶

綠茶亦富含兒茶素，其殺菌效果堪比漱口水，可有效改善口臭。

檸檬具有強烈的酸性，蒜頭產生臭味的「大蒜素酶」在酸性環境下活性會大大降低。（unsplash）

6. 檸檬汁

檸檬具有強烈的酸性，蒜頭產生臭味的「大蒜素酶」在酸性環境下活性會大大降低。此外，檸檬亦能去除魚腥味。

7. 薄荷

薄荷葉本身就有清爽的效果，當中的酚類物質（如迷迭香酸）含量極高，與蒜頭一起吃，可以減輕蒜臭味。

不鏽鋼中的鐵、鉻離子會與蒜臭味發生氧化還原反應，令原本刺鼻的氣味轉化成無味。（freepik）

8. 含不鏽鋼湯匙

不鏽鋼中的鐵、鉻離子會與蒜臭味發生氧化還原反應，令原本刺鼻的氣味轉化成無味。若手上的蒜味、洋蔥味或魚腥味，亦可以摸水龍頭。不過，這只是在網絡上流傳的奇招，效果因人而異。