護齒食物｜椰子和1類水果防牙周病好過漱口水？抗菌護齒勿漏這1步

台灣腎臟科醫師江守山指出，柑橘類水果和椰子含有一種名為複合李子月桂酸酯（Pru-C12）的物質，具有抗菌特性，可以抑制口腔細菌的積聚。來自大阪都立大學的研究發現，在實驗室測試中，Pru-C12能夠阻止導致牙齦發炎的牙齦卟啉單胞菌傳播。相較於含有刺激性消毒劑的非處方口腔衛生產品，柑橘類水果和椰子是更安全的選擇。



實驗揭露Pru-C12抗菌作用

日本大阪都立大學的研究指出，牙周病是由牙周致病菌感染引起的發炎性疾病。口腔護理對於預防和控制牙周病至關重要，它會影響口腔和全身健康。然而，目前市面上的許多口腔衛生產品都是作為消毒劑開發的，其強烈的刺激性使幼兒和老年人難以使用。

該研究調查月桂酸李子苷（Pru-C12）及其類似物對牙周致病菌牙齦卟啉單胞菌（P. gingivalis）的抗菌作用。發現Pru-C12及其類似物在10μM以上時可抑制體外細菌生長，在50µM時可抑制生物膜形成。此外，Pru-C12抑制了小鼠實驗性牙周炎模型中牙齦卟啉單胞菌感染引起的齒槽骨吸收。這些發現可能有助於開發用於預防和控制牙周病及相關疾病的口腔衛生產品。

柑橘類水果和椰子含有抗菌物質Pru-C12

江守山表示，柑橘類水果和椰子含Pru-C12，具有抗菌特性，可以對抗口腔中的細菌積聚。而柳丁、葡萄柚等柑橘類水果以及椰子是獲取Pru-C12的兩大最佳來源。

果糖仍要漱口去除

台灣營養師陳琇雯表示，這項研究的背景和內容範圍較窄，且僅限於實驗室數據，並非人類飲食的研究。她認為，水果的某些成分是否能直接殺死口腔細菌有待確認，不過水果本身含有果糖，吃完要漱口清潔以免蛀牙。

天然糖對細菌利用性低

陳琇雯指出，天然糖對細菌來說較難利用，而化學糖則容易被細菌利用。因此，一般都建議癌症病人避免攝取添加糖和果糖，因為這些是癌細胞易於利用的營養素。

注意高酸高糖食物的清潔 補鈣從早做起

陳琇雯提醒，高刺激性的高酸高糖食物，食用後應及時漱口，以保護牙齒的琺瑯質。琺瑯質本身可以抵抗酸，但無法抵抗細菌發酵產生的酸。此外，飲食中鈣質的攝取對牙齒健康非常重要。她指出，剛過更年期的人通常會出現骨質疏鬆，最初表現為牙根鬆脫，因為身體會優先從不太需要的部位開始退化，例如指甲生長變慢。因此，維持飲食中良好的鈣質來源至關重要。

飲食後及時清潔牙齒

陳琇雯建議，攝取含有熱量的食物後，應在10分鐘內清潔牙齒，如果無法刷牙，至少要喝水漱口。對於牙縫，則需要用牙線清潔，以免細菌孳生。她也提醒，不要使用非醫療來源的牙齒美白產品，因為強酸除了會洗掉牙齒表面的汙垢，也可能造成牙齒表面損害。

