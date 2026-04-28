護齒｜牙醫警告飯後即刷牙最傷琺瑯質！護齒5食物1種是天然漱口水

護齒宜忌｜看韓劇時候常會發現，韓國人有飯後刷牙的習慣，無論是在學校、還是商場洗手間都會見到他們拿著牙刷在刷牙。據說這是韓國人從小培養的習慣，既能保持口氣清新，亦能護齒。不過，這種做法真的能護齒？有牙醫警告，這樣做反而會讓牙齒爛得更快。



有醫生警告，飯後刷牙反而會讓牙齒爛得更快。（《愛上Pinocchio》劇照）

護齒宜忌｜牙醫解釋 飯後不能刷牙原因

你有沒有想過，為什麼牙齒能輕鬆嚼碎堅硬的食物？其實全靠最外層的牙釉質（Enamel），俗稱琺瑯質。這是人體中最堅硬的組織，硬度甚至超越骨骼，能保護牙髓神經，亦能隔絕冷熱酸甜對牙齒的刺激。

香港牙科醫生陳澔賢在Instagram分享，我們正常口腔pH值（酸鹼度）約為6.6至7.2，此時琺瑯質非常堅固，但進食後（尤其吃澱粉或酸性食物）pH值會在5分鐘內跌致5.5，這個是一個關鍵節點。因為若低於5.5，牙齒表面的琺瑯質就會開始溶解，若此時再刷牙只會令牙齒「爛得更快」。而停止進食後，口水大約需要30分鐘來中和酸性，令酸鹼度回復正常。

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牙釉質（Enamel），俗稱琺瑯質是人體中最堅硬的組織，硬度甚至超越骨骼，能保護牙髓神經。（freepik）

護齒宜忌｜牙醫教3招 飯後清潔不傷牙

陳醫生建議，吃完飯後至少要等30至60分鐘才可刷牙。若想立即清潔，可改用以下3種方式替代。

~可以用清水或用含氟漱口水漱口。

~吃無糖口香糖，刺激口水分泌以中和酸性。

~用牙籤或者牙線剔除較大塊的食物殘渣。



陳醫生建議，吃完飯後至少要等30至60分鐘才可刷牙，若想立即清潔可吃無糖口香糖。（freepik）

護齒5食物

據克利夫蘭醫學中心的資料顯示，琺瑯質無法再生，意味著一旦受損，牙齒便會變得敏感脆弱，易導致蛀牙。並且這層物質最怕酸性、高糖的食物，平時應盡量少吃。相對的，要多吃對牙齒有益的天然食物，方能強化口腔健康，還能為身體補充營養。【護齒飲食】麵包果汁易蛀牙損琺瑯質 必睇12種有益有害牙齒食物

1. 西蘭花 天然漱口水

一項發表於學術期刊《Antibiotics》上的研究，指3,3′-二吲哚甲烷（DIM, Diindolylmethane）能抑制達92%牙菌斑，能預防蛀牙。而當你吃西蘭花時，在胃酸的作用下就會轉化成DIM，堪稱「天然漱口水」。西蘭花=天然漱口水？1天然化合物減92%牙菌斑助抗癌 防蛀牙10蔬菜

當你吃西蘭花時，在胃酸的作用下就會轉化成DIM，能抑制達92%牙菌斑，。（Pixabay）

2. 堅果 修復琺瑯質

花生、杏仁、合桃等堅果的碳水化合物含量低，能減低蛀牙的風險。此外，堅果富含鈣和磷，這對於琺瑯質的修復（再礦化）至關重要，有助於保護牙齒。

堅果富含鈣和磷，這對於琺瑯質的修復（再礦化）至關重要，有助於保護牙齒。（AI生成圖片）

3. 綠茶 抗菌強化琺瑯質

茶葉中的兒茶素（Catechins）具有抗菌作用，能抑制細菌的生長，減少產酸。此外，綠茶含有天然的氟，能強化琺瑯質對酸性物質的抵抗力。

茶葉中的兒茶素（Catechins）具有抗菌作用，能抑制細菌的生長，減少產酸。（unsplash）

4. 乳製品 中和酸性強化牙齒

牛奶、芝士、乳酪等乳製品富含鈣質及酪蛋白，可以幫助強化牙齒。特別芝士，含很高的鈣質能提高口腔pH值，中和酸性。

牛奶、芝士、乳酪等乳製品富含鈣質及酪蛋白，可以幫助強化牙齒。（freepik）

5. 水 天然清潔劑

水是最好的天然清潔劑，能沖掉殘留在牙齒上的食物殘渣和糖分。護齒宜忌｜防蛀牙增唾液牙醫推5食物飲水都得 戒咬冰果乾9食物

水是最好的天然清潔劑，能沖掉殘留在牙齒上的食物殘渣和糖分。（Canva）

香港牙科醫生陳澔賢（Dr. Eric Chan陳澔賢醫生@Facebook）

陳澔賢醫生（Dr. Eric Chan）畢業於香港大學牙醫學院，並先後考獲澳洲皇家牙科醫學院院士及愛丁堡皇家牙科醫學院院士等專業資歷，擁有紮實的經驗與學術背景。現擔任齊仁牙科中心的首席牙醫。

