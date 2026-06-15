西蘭花冷凍後維他命C更高！營養師教配3物增抗癌力　煮前解凍最錯

西蘭花功效｜許多人對冷凍蔬菜都有「營養大打折扣」的印象。但其實好多急凍過的蔬果，營養反而更高。例如，西蘭花急凍後維他命C含量更多，抗癌力大增。事實上，又豈止西蘭花，還有莓果、蘆筍等。不過，亦有人擔心急凍後，口感變差，營養師教正確煮法，不輸新鮮。



西蘭花含葉酸、膳食纖維等多種營養素，其中100克約有81.2毫克的維他命C，比橙的高2倍（63.4毫克）。 （unsplash）

西蘭花營養｜西蘭花冷凍後 維他命C含量增加

西蘭花含葉酸、膳食纖維等多種營養素，其中100克約有81.2毫克的維他命C，比橙的高2倍（63.4毫克），是名副其實的「蔬菜之王」。台灣營養師張馨方在Facebook分享，西蘭花採收後，維他命C與抗氧化成分，會隨時間而下降，但若在新鮮時就冷凍，反而能鎖住更多營養。

西蘭花急凍後維他命C含量更多，抗癌力大增。（photo AC）

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西蘭花｜三色豆／椰菜花／莓果／蘆筍 冷凍營養更豐富

除了西蘭花，還有三色豆、椰菜花、莓果、蘆筍等，冷凍後營養價值依然豐富。因為，冷凍蔬菜採用的是「鮮採鮮凍」的製作方法。採收後會先進行「殺青」（即汆燙），隨後就立即急速冷凍，可有效保留膳食纖維、維他命E、β-胡蘿蔔素等營養素。

不過，別以為冷凍的蔬菜就能無限期保存。蔬菜自帶的酵素會令其發黃、變軟爛。美國農業部（USDA）指出，急凍只能減緩酵素的速度，無法停止。因此最好都要盡快吃完，以免影響口感。揀急凍蔬菜貼士｜冷凍蔬菜缺乏營養？煮前解凍4大誤解1情況不宜買

除了西蘭花，還有三色豆、花椰菜、莓果、蘆筍等，冷凍後營養價值依然豐富。（尹嘉蔚攝）

西蘭花煮法｜微波／快炒／清蒸5分鐘內 千萬別解凍

急凍蔬菜不僅營養豐富，而且非常方便，免洗免切，稍微水煮瀝乾，便可起筷。但要注意，煮之前千萬不能解凍，因為提早解凍反而會變得軟爛、口感極差。營養師張馨方建議當要煮西蘭花時就好用微波、快炒或清蒸（5分鐘內）這3種方法最適合。此外，煮好後，加黃芥末、蘿蔔泥或芥末粉，抗氧化力會再升級。而西蘭花富含天然抗氧化劑「蘿蔔硫素」，可誘導癌細胞死亡，有助防癌，意味著抗癌力亦會大大提升。

西蘭花保存｜急凍西蘭花2步驟

除了方便省時，急凍本質上就是一種強大的保鮮手段，可存長達一個月。

按圖參考急凍保存西蘭花的方法︰

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做法：

1. 準備已經煮熟的西蘭花，先用廚房紙或毛巾吸乾水分。

2. 放入保鮮盒中，再放入冷凍保存即可存逾1個月。

