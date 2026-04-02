西蘭花不只水煮！日媒分享3種做法簡單方便好吃過炸雞　新手最啱

西蘭花幾乎是每個家庭冰箱的常備蔬菜，但大多數人的料理方式不外乎就是水煮後拌沙拉，或是簡單燙熟配醬油，殊不知，只要換個烹調方式，西蘭花的美味程度可以直接升級好幾個檔次！



日本美食媒體BuzzFeed Japan近期整理出多款人氣西蘭花食譜，從酥炸、捲餅到煎烤，每一種做法都讓網友驚呼「早知道這樣吃，根本不需要其他配菜！」甚至有人表示「一整株西蘭花不知不覺就掃光了！」

西蘭花這3種做法讓全家搶著吃！

這波西蘭花料理熱潮的核心，在於打破「西蘭花只能水煮」的刻板印象。

第一種做法是「酥炸西蘭花」

將西蘭花切成小朵後裹上薄薄的麵衣下鍋油炸，炸至外皮金黃酥脆，口感完全不輸炸雞。

搭配鹽或特製醬汁都超對味，連不愛吃蔬菜的小孩也會主動伸手。

第二種是「起司烤西蘭花佐水煮蛋」

把燙過的西蘭花和切片水煮蛋一起鋪在烤盤上，撒上大量起司（芝士）後送進烤箱。

起司融化後形成焦香脆皮，鹹香濃郁的滋味讓人一口接一口，網友留言「明天還要再做一次！」。

第三種則是「西蘭花捲」

利用米紙或薄餅皮將西蘭花與其他食材包捲起來，再下鍋煎至兩面金黃，外脆內軟的口感讓人直呼「比生春捲還要好吃！」。

這3種做法的共同特點是步驟簡單、備料不複雜，即使是廚房新手也能輕鬆上手，非常適合平日快速備餐。

西蘭花之所以近期在日本掀起料理討論熱潮，背後也有一個重要背景：日本農林水產省已正式將西蘭花列入「指定蔬菜」名單，代表政府認可其重要性並將加強生產與流通管理，這讓西蘭花的能見度大幅提升，也帶動更多人開始研究各種創意吃法，從沙拉配角一躍成為餐桌主角，西蘭花的翻身速度讓不少人跌破眼鏡，目前這股西蘭花料理風潮持續延燒，BuzzFeed Japan陸續推出多篇相關食譜特輯，累積瀏覽數相當驚人，若你家冰箱剛好有一株西蘭花，不妨趁這個機會試試炸、煎、捲這3種新吃法，說不定從此就回不去水煮的日子了。

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