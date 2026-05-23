西蘭花5功效｜常吃癌症風險降36%！切後靜置功效更好+清洗除蟲4招

西蘭花營養豐富，蛋白質含量略高於牛奶，還有助於增強免疫力、預防便秘、減輕體重。推薦吃法：西蘭花木耳炒百合，尤其適合「三高」人群食用。

本文審核專家：中國農業農村部食物與營養髮展研究所研究員李海燕



如何才能將西蘭花清洗乾淨？快跟着小編一起來看看吧～

常吃西蘭花 身體收穫這5大益處👇👇👇

西蘭花5大好處（01製圖）

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1. 蛋白質含量略高於牛奶

每100克西蘭花含有蛋白質3.5克，是蔬菜中蛋白質含量較高的，略高於牛奶的蛋白質含量。

營養小貼士：蔬菜作為平衡膳食不可或缺的重要部分，如果在吃蔬菜的同時還能補充蛋白質，就可以讓補充蛋白質途徑實現多樣化



2. 餐桌上的「抗炎幫手」

每100克西蘭花約含有50毫克蘿蔔硫苷，其在黑芥子酶作用下能夠生成蘿蔔硫素，對於抗氧化、減輕炎症、延緩衰老、抑菌等有一定好處，需要你每天攝入200克左右西蘭花（約半顆西蘭花）並長期堅持。

如果你不喜歡吃西蘭花，也可以試試花椰菜（白菜花）、捲心菜、羽衣甘藍，它們都富含蘿蔔硫苷。

此外，2024年發表在《營養素》上，一篇分析了超70萬人的研究也發現，多吃西蘭花，總體癌症風險最多能降低36%。此外，西蘭花對預防一些特定部位癌症也有好處，比如肺癌、胃癌、結直腸癌、膀胱癌、生殖系統癌和乳腺癌。

多吃西蘭花，總體癌症風險最多能降低36%。（《營養素》）

3. 有助於增強人體免疫力

西蘭花中的維生素C、胡蘿蔔素、鋅、硒含量比較豐富，對於增強人體免疫力有一定好處。

4. 預防便秘

西蘭花中富含膳食纖維，有助於改善腸道環境，促進腸道蠕動，緩解便秘。

5. 有助於減重

每100克西蘭花的熱量約為30大卡，且富含膳食纖維、蛋白質、多種維生素、礦物質，能增加飽腹感，有助於控制體重，是減脂的理想食材。

注意：

1. 甲狀腺功能異常者、腎病患者、服用抗凝血藥物者不宜大量食用西蘭花

2. 雖然西蘭花營養豐富、熱量低，有助於避免減肥期間出現營養不良、乏力的情況，但減肥期間也不能只吃西蘭花，還需要攝入其他食物，比如雞蛋、雞胸肉、雜糧等



減肥期間也不能只吃西蘭花，還需要攝入其他食物，比如雞蛋、雞胸肉、雜糧等。（CCTV生活圈）

推薦吃法 西蘭花木耳炒百合

好處

黑木耳富含β-葡聚糖、膳食纖維、蛋白質等營養成分，有助於延緩血糖上升，降低餐後血脂濃度，對「清潔」血管起到輔助作用。將黑木耳與西蘭花、鮮百合搭配在一起食用，對於春季養生有一定益處，尤其適合「三高」人群。

西蘭花木耳炒百合（CCTV生活圈）

製作方法

1. 幹木耳用温水浸泡20分鐘後焯水備用；

2. 起鍋燒水，加少許鹽將西蘭花焯水備用；

3. 鍋中倒入少許橄欖油，放入西蘭花、木耳快速翻炒，約1分30秒後放入鮮百合，加鹽調味，繼續翻炒約1分鐘即可。

注意：飲食調理只是控「三高」的一部分，不能替代藥物。



健康吃西蘭花記住這2點

西蘭花巧清洗

很多人不喜歡吃西蘭花，是因為覺得西蘭花裏的蟲卵等洗不乾淨。想要將西蘭花洗乾淨，記住這4個步驟。

1. 先將西蘭花用清水浸泡5～10分鐘，可在水中加入少量小蘇打、麵粉或者食鹽；

2. 用流動的清水將西蘭花沖洗乾淨，並輕輕揉搓其表面；

3. 將西蘭花切成小朵，用流動的清水再沖洗一遍；

4. 也可以將洗好的西蘭花再焯水1分鐘左右，既有利於西蘭花後續烹飪，也可以令西蘭花更乾淨。

西蘭花切好後別着急烹飪

西蘭花切開後，細胞壁被破壞，西蘭花裏的蘿蔔硫苷和黑芥子酶開始發生反應，形成蘿蔔硫素，所以想要獲取更多蘿蔔硫素，不如將切好的西蘭花靜置20～30分鐘後再烹飪。

食用西蘭花行動指南

1. 每天攝入200克左右西蘭花（約半顆西蘭花）並長期堅持，你的身體會感謝你。

2. 推薦吃法：西蘭花木耳炒百合。

3. 西蘭花切好後靜置20～30分鐘後再烹飪，更有助於蘿蔔硫素生成。

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