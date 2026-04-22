甲狀腺腫大｜西蘭花/椰菜花醫揭1食法致大頸泡！預防4食物+症狀

甲狀腺｜十字花科蔬菜｜西蘭花、椰菜花、白蘿蔔等十字花科蔬菜有抗氧化、助防癌、抗發炎、護心等功效，無論是水煮還是清炒都鮮甜美味。不過原來並非百利無害，有營養師指出，這款超級食物會導致甲狀腺腫大（大頸泡）！



營養師指出，西蘭花椰菜會導致甲狀腺腫大（大頸泡）。（freepik）

甲狀腺腫大｜西蘭花、椰菜吃錯會致大頸泡

十字花科蔬菜種類繁多，是一個龐大的家族，成員有西蘭花、椰菜、椰菜花、羽衣甘藍、白蘿蔔、西洋菜等，除了水煮、清炒外，還有不少人喜歡生吃或者同蘋果、堅果等打成果汁來飲（如綠拿鐵），覺得這樣做能最大程度吸收其營養。然而，台灣營養師曾建銘在Facebook分享，這種吃法非但不養生，反而極易引起甲狀腺腫大。

到底是為什麼？營養師解釋，十字花科蔬菜含有一種叫「甲狀腺腫促發劑」的物質，會干擾人體對「碘」的吸收，令身體陷入「缺碘狀態」。碘是人體必需的礦物質，只能從食物中攝取（如海帶、魚、蝦等），缺碘會導致荷爾蒙分泌不足。此時，甲狀腺就會為了補足荷爾蒙產量而「加班」，導致細胞增生造成腫大。

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甲狀腺位於喉嚨下方，接近鎖骨處，形狀像一隻展開翅膀的蝴蝶，是人體最大的分泌器官。（Envato）

甲狀腺腫大是什麼？

甲狀腺位於喉嚨下方，接近鎖骨處，形狀像一隻展開翅膀的蝴蝶，是人體最大的分泌器官，負責調節新陳代謝、維持心血管系統運作、促進大腦發育、骨骼生長（特別嬰兒）等。而甲狀腺腫大俗稱大頸泡，一般由缺碘（最常見）、甲狀腺結節、病毒感染、懷孕等因素引起，其症狀主要分為3個類型。

1. 甲減（甲狀腺低下）：疲勞、便秘、嗜睡、肌肉無力、記憶力下降等。



2. 甲亢（甲狀腺亢進）：體重莫名減輕、心跳加快、易熱、易怒、失眠、高血壓、食慾旺盛、眼球凸出等。



3. 阻塞性甲状腺肿（即長結節）：吞咽困難、咳嗽、打鼻鼾、聲音嘶啞等。



4種預防甲狀腺腫大食物

曾建銘表示，加熱（如汆燙、清炒等）能破壞蔬菜中大部分的「甲狀腺腫促發劑」，因此，西蘭花、椰菜等最好煮熟吃。亦不要吃加工肉、含咖啡因飲料（如咖啡等）。除此之外要多補碘、硒、鋅等，建議可多吃以下4種食物。

1. 海帶：含碘量最高的食物

根據消委會的資料顯示，每100克海帶（半碗左右），就含有0.26克的碘，是自然界中碘含量最高的食物。不過，不可多吃，以免攝取過量碘導致甲亢。

每100克海帶（半碗左右），就含有0.26克的碘，是自然界中碘含量最高的食物。（資料圖片）

2. 牛奶：每日飲1至2杯即可

美國《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》期刊中指出，土壤本身就含有碘，乳牛吃下牧草，再加上牧場常使用含碘消毒劑來清潔乳牛的乳房及擠乳設備，牛奶中便就自然含碘。建議每日飲1至2杯左右即可。甲亢飲食｜甲狀腺素過多眼凸焦慮 女性宜吃5食物鹹水或淡水魚好?

牛奶中含碘，能預防甲狀腺腫大，建議每日飲1至2杯左右即可。（pexels@Victoria Bowers）

4. 雞蛋：一個即可滿足每日需求的20%

一顆大雞蛋約含25–30微克的碘，吃一顆約可滿足每日需求的20%（每日不超過 1000微克），最好連蛋黃一起吃。

一顆大雞蛋約含25–30微克的碘，吃一顆約可滿足每日需求的20%。（unsplash@Mockup Graphics）

4. 牛蒡：有助清除體內的「熱毒」

在中醫觀點中，許多甲狀腺腫大與情緒壓力、肝氣鬱結有關，而牛蒡有「疏風散熱、解毒利咽」的功效，有助於清除體內的「熱毒」，對於發炎性的腫大有一定的消散作用。牛蒡茶營養｜降血壓改善甲狀腺腫大！中醫教煮涼拌牛蒡蓮藕燉排骨

牛蒡，有助清除體內的「熱毒」，對於發炎性的腫大有一定的消散作用。（資料圖片）

建銘營養師最擅長把複雜的血糖與營養知識，變成大家聽得懂、做得到、沒有壓力的生活方式。（建銘營養師@Facebook）

建銘營養師長期深耕臨床衛教與客製化營養規劃，最擅長把複雜的血糖與營養知識，變成大家聽得懂、做得到、沒有壓力的生活方式。



參考資料：香港甲狀腺中心、梅奧診所