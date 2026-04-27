西蘭花清洗｜西蘭花蟲全浮出換3次水浸1小時都無用！3招徹底除蟲

西蘭花清洗｜西蘭花藏蟲早已不是新鮮事，但看著那些密密麻麻的小蟲，還是讓人頭皮發麻。早前有網友在社交平台發文表示，終於見識到西蘭花的「含蟲量」，就算在煮前浸1個鐘，換過3次水都洗不乾淨。其實，不用那麼複雜，只需幾個簡單方法便可。



西蘭花清洗｜西蘭花藏蟲嚇壞網友：不會再吃

有網友在Threads上發文表示，從街市買回來的西蘭花在煮時浮出了大量黑蟲！從照片可見，水中佈滿蟲子，博主崩潰直呼「張相唔係最嚴重個轉」。甚至因此留下心理陰影，直言短時間內不會再吃西蘭花了，並請教洗西蘭花的正確方法。貼文一出，便引發其他熱心網友的回應。有人則建議，直接買的時候看清楚便可。

「基本上有呢隻黑色蟲嘅就可以直接掉，你唔會清得晒。所以買嗰陣睇清楚，其實都易見到」

「你買嘅時候反轉睇吓，通常見到已經有蟲仔結繭嗰啲就即係成棵都好多蟲」

「我揀西蘭花嘅經驗，盡量揀啲，細花冧嘅西蘭花，花冧大就容易有虫」



亦有其他網友表示從來沒見到這個場面，直言當蛋白質吃就算。

「做咗幾十年人都仲未遇到西蘭花係咁」

「買過好多次 第一次出事🤣🤣」

「算吧，隻眼開隻眼閉煮熟都係一樣，當補充蛋白質吧」



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西蘭花有許多小縫隙，蟲子一旦進去就很難出來，再加上裏面的空間溫暖又有食物，是天然的庇護所。（Pixabay）

西蘭花清洗｜西蘭花的蟲是蚜蟲 繁殖能力驚人

事實上，這些蟲叫蚜蟲，身長通常只有2毫米左右，常見有黑、綠、紅、黃等顏色。牠們特別喜歡吸食植物最脆弱、養分最集中的地方如嫩芽、花苞、根部。並且繁殖迅速，雌性蚜蟲通常不需要交配，就能獨自生育。

西蘭花由無數個細小的花蕾組成，有許多小縫隙，蟲子一旦進去就很難出來，再加上裏面的空間溫暖又有食物，是天然的庇護所。其次，西蘭花表面有一層防水膜，讓清水難以滲透，大大增加清洗難度。

西蘭花勿水煮！營養師教1煮法更防癌 配2物營養加倍+1招徹底清洗

西蘭花清洗｜3招徹底清潔除蟲

面對今次的藏蟲事件，熱心網友紛紛傳授洗菜絕招。有人建議用梳打粉、鹽、洗米水、生粉等一起浸泡。有人則建議直接買可以生吃的品種。不過，學習正確的清洗方法，才最萬無一失。

1. 上下沖洗法

據台灣食農教育資訊整合平臺的資料顯示，用流動水清洗是最簡單的方法，不過要注意方法，不然毫無意義。

做法：

~將整顆西蘭花放在流動的清水下沖，利用水流初步帶走表面的農藥殘留。

~抓住花莖，快速的上下進出水面，讓水的撞擊力震出藏在縫隙的小蟲。

~再切成小朵，若見到頑固昆蟲可用牙籤挑出。

~最後簡單沖洗便可。



2. 鹽+白醋

「01教煮」記者早前曾實測過這個方法，過程簡單無需複雜工具，只需簡單的2步，便能輕鬆洗淨西蘭花。

做法

~先沖洗西蘭花並切成小朵放入筲箕內中。

~加1大匙鹽、1大匙粟白醋，浸10分鐘，倒走污水後再次沖洗便可。



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3. 塑膠袋清洗法

日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) ，曾邀請蔬菜專家岡本光生講解如何清洗西蘭花。他示範了1招「塑膠袋清洗法」，無需梳打粉。西蘭花清洗｜切開西蘭花爬滿蟲超嘔心！專家1招徹底清洗 免梳打粉

做法：

~將西蘭花切成小朵，裝進大膠袋並加水。

~放置20分鐘，使花蕾打開，讓平時沖不到的灰塵、小蟲跑出來。

~最後抓緊袋口用力搖晃約1分鐘即可。

