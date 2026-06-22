果汁致癌｜40歲婦日飲蘋果汁引發癌症！醫拆解關鍵100%鮮榨都無用

一名40歲女性，生活習慣近乎無可挑剔——不煙不酒、每天跑步，早餐更堅持飲用100%現榨蘋果汁，自認是養生模範。然而，健檢報告卻讓她在診間崩潰痛哭：身體發炎指數極高，甚至已出現癌前病變。



台灣林口長庚醫院腫瘤科醫師廖繼鼎日前在YouTube頻道「出神入化廖醫師」發布影片，指出這杯「天然果汁」極可能正是問題的核心所在。

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廖繼鼎在影片中指出，許多癌症的成因並非遺傳或基因，而是源於後天飲食習慣的長期累積。他強調，最危險的食物往往不是大眾認知中的垃圾食物，而是那些外表天然、看似無害，卻在無聲無息間為癌細胞提供養分的食物。

當這名女子健檢前自信地對廖繼鼎說「我很養生吧」，卻在報告出爐後崩潰痛哭、問出「為什麼會是我」時，廖繼鼎將矛頭指向她每日必喝的那杯蘋果汁。他解釋，吃整顆水果與喝果汁在營養攝取上根本不能劃上等號——水果中的膳食纖維能有效減緩糖分進入血液的速度，讓身體得以平穩代謝；但一旦水果被打成果汁，膳食纖維便遭過濾殆盡，留下的只是高度濃縮的糖分，廖繼鼎形容此情況「就像公司少了把關的保全」。

廖繼鼎進一步說明，喝果汁的速度遠比啃水果快，血糖因此急速攀升。他特別強調，癌細胞不只偏好糖分，更鍾情於血糖快速暴衝、胰島素長期維持高濃度的體內環境。許多人以為戒掉奶茶、手搖飲、可樂等含糖飲料、改以果汁替代便算是健康，廖繼鼎直言，這種做法「根本是在製造身體發炎、癌症喜歡的環境」。

長期大量攝取濃縮糖分的果汁，廖繼鼎以「油門踩到底的車子」比喻血糖上升的速度，指出胰臟將因此承受極大負擔，身體也會陷入慢性發炎狀態。若持續天天飲用，罹癌風險自然隨之攀升。廖繼鼎呼籲，水果本身是好食物，但應以適量、攝取原形水果的方式食用，而非透過果汁或加工製品來取代。

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