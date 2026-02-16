脂肪肝｜1類果汁比甜品更傷身易脂肪肝尿酸高！醫教2招減肝臟負擔

水果富含維生素、膳食纖維，許多人認為多吃水果有益身體健康，不過台灣家醫科醫師李思賢直言，看似「健康」的濃縮果汁其實在無形之中摧毀代謝，因此他建議直接食用完整原型的水果，可以減緩果糖的吸收速度，並搭配其他營養素，讓身體有更充裕的時間來處理。



李思賢在Facebook指出，多數人的焦點都放在葡萄糖上，認為只要血糖不飆高就安全了，這是一個重大的誤區，在功能醫學的視角裏，果糖的代謝路徑與葡萄糖有著根本性的差異，也正是這種差異，讓果糖在體內扮演了一個「非燃料、更像信號」的角色，甚至被認為是優化生理的一大障礙。

果糖害脂肪肝、高血脂

李思賢表示，葡萄糖是人體所有細胞的首選燃料，它進入血液後，需要胰島素的指揮才能被細胞利用。但果糖卻是個「特例獨行」的分子，它在被吸收後，大部分會繞過血液循環，直接進入肝臟。肝臟並沒有將果糖視為即時能量，反而是將其視為一種需要「解毒」的物質，並啟動了儲存機制，當肝臟處理過量的果糖時，會進行一個叫作「脂肪生成作用」的程序，將其大量轉化為三酸甘油脂，進而導致脂肪肝與血液中高血脂。

李思賢說，果糖的代謝還會釋放「尿酸」，不僅是痛風的元兇，更是身體進入「脂肪儲存模式」的信號。研究顯示，高尿酸會誘發胰島素阻抗，讓全身細胞對胰島素的信號變得遲鈍，細胞無法有效利用葡萄糖，迫使更多的能量轉向脂肪儲存，進一步強化了果糖促使脂肪生成的效率。

直接食用完整水果 避免濃縮果汁

「這也是為什麼我常在門診強調，光是避免甜點和糖果是遠遠不夠的。」李思賢提醒，看似「健康」的濃縮果汁、冰沙或高果糖玉米糖漿中的果糖，正在無形之中摧毀我們的代謝。身體為了處理果糖而付出的代謝代價，早已悄悄地堆積在肝臟和血管中，還會影響三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇，甚至是尿酸的濃度。

李思賢強調，並非要恐懼或拒絕所有天然食物中的果糖，而是要注意適量，建議直接食用完整原型的水果，因其含有豐富的膳食纖維，可以減緩果糖的吸收速度，並搭配其他營養如蛋白質，讓身體有更充裕的時間來處理；不建議以濃縮或液態的形式大量攝取，會讓肝臟瞬間負荷過重。

李思賢說，在日常生活中，大家應將重點放在限制所有高果糖加工食品與含糖飲料，並透過規律運動來提升細胞對胰島素的敏感度，才是最務實、最能支持身體的健康策略。

