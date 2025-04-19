癌症飲食｜不煙不酒仍患癌　4偽健康習慣增風險飲果汁常運動都錯?

很多人自以為的好習慣，卻在默默傷害健康！有些癌症患者生活看似過得很養生，怎麼會罹癌？台灣廖繼鼎醫師直言，像是每天喝1杯果汁，有如是在喝糖水，可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高。



台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在Facebook發文指出，在診間會遇到癌症患者詢問，不煙不酒，規律運動，還天天喝健康果汁，為什麼癌症還是找上門？廖繼鼎指出，這些自以為的「好習慣」，其實都是「偽健康習慣」。

水果、果汁、果乾怎樣吃最好？（按圖看清👇👇👇）

+ 14

相關文章：蔬果貼士｜果汁變蔬果汁必配5蔬菜 生果飯前或後吃降升糖指數？

每天1杯果汁：每天靠喝果汁，攝取營養、補充維他命，廖繼鼎直言，「果汁根本是糖水」，大量果糖可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高，成為癌細胞的溫床，建議直接吃水果比喝果汁更健康。

運動愈多愈好：有些人認為運動愈多愈好，狂跑馬拉松，事實上，適量運動對健康有幫助，但過度運動會讓身體進入慢性發炎狀態，使免疫力下降，反而可能讓癌細胞有機可乘，特別是高強度運動後，沒有適當休息，會影響淋巴系統，讓身體更容易生病。

吃極端的純素飲食：還有人罹癌後改吃純素飲食，想讓身體更乾淨，其實，純素飲食不是壞事，但如果營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵、維他命B12，反而可能會導致肌少症、免疫力下降，甚至提高某些癌症風險，飲食關鍵在於均衡，不是極端。

睡超過9小時：睡眠少會影響健康，但研究顯示，長期睡超過9個小時，反而可能讓身體代謝異常，甚至增加乳癌、胃癌等風險，所以不是一定愈睡愈健康，最佳睡眠時間因人而異，重點是規律與品質，而不是追求長度。

癌症病友4個飲食重點（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：癌症飲食｜少吃甜/肉類控病情？癌友飲食4重點想吃便吃4食物除外

重點不是「做得愈多愈好」，而是「做對了沒有」！廖繼鼎提醒，健康不是某個單一習慣的堆疊，而是全方位的平衡，有些人過度強調健康習慣，反而累垮自己，讓身體變得更脆弱。

延伸閱讀：

女性朋友到府作客批評「習慣差」 網指2地雷：我也不行

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

