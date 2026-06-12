端午節2026｜吃鴨蛋避兇5習俗　吃糉難消化推解膩5食物+消滯6湯水

撰文：王詩欣
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端午節2026｜端午節是每年農曆五月初五，今年（2026年）則在6月19日，與清明、中秋以及春節並列為中國傳統四大節日。「端」代表「開端」或「初」，「午」則是「五月」的意思，故便稱為「端午」。大家都知道端午要划龍舟、吃糉，除此之外，還有什麼習俗？

大家都知道端午要划龍舟、吃糉，除此之外，還有什麼習俗？（shutterstock）

端午節2026｜端午節由來

在古代，農曆五月被視為「毒月」，五月初五更是「毒日」。因為這個時候正值炎夏，天氣悶熱潮濕，蛇蟲鼠蟻大量繁殖，極易爆發瘟疫、傳染病。為了防病，古人便在門口掛艾草或其他中草藥來驅蟲。

此外，較為廣傳的說法是為了紀念戰國詩人屈原。屈原忠心愛國，無奈遭到權貴排擠。在公元前278年楚國被秦國攻破，屈原悲憤之下就投汩羅江（今位於湖南省）自盡。當地百姓聽聞後，就立即划船去尋找他的遺體。可惜找不到，大家就敲鑼打鼓驅趕魚群，並把糉子丟入江中餵魚，以免屈原的遺體被吃掉。因此，端午不能祝願「快樂」，只能互道「端午安康」。

龍舟可「送災驅邪」，亦稱為「送瘟船」，因此，在扒龍舟時會用最快的速度將自家或者本村的瘟神送走，如今已演變成各種賽事。（467697478@小紅書）

端午節5習俗

1. 吃糉　紀念屈原

屈原去世後，每到這天，百姓們就會將裝滿白米的竹筒丟進江中來祭奠他。後來，相傳屈原「顯靈」告訴百姓，米飯都被蛟龍吃掉了。他建議大家用楝樹葉將米包起來，再用五色絲線綁緊，因為蛟龍最怕這兩樣東西。時至今日，糉子的做法豐富，更有鹹甜之分。

2. 吃午時蛋　趨吉避凶

端午節是一年中「陽氣最盛」的日子，特別「午時」（約11點到13點）陽氣達到最高峰。在這個時候，許多人便會用正午時分打上來的井水（俗稱「午時水」），並放入艾草、枇杷葉等和鴨蛋一起煮，相傳吃後可趨吉避凶。

3. 飲雄黃酒　防疫驅蟲

五月份太陽毒辣，天氣炎熱，各種毒蟲（如蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍）大量出沒，極易引發傳染病。而雄黃（又稱石黃或雞冠石）有解毒、殺蟲的功效，古人便將其磨成粉加入黃酒或白酒中飲用，以達驅蟲防疫的效果。不過現代醫學證明，雄黃酒有毒，故多改為外用。例如，孩子們會用雄黃酒在額頭上畫「王」字，來辟邪防疫，有些人亦會灑在墻角、床底等地方來驅蟲。

4. 扒龍舟　送瘟神

除了是紀念屈原，另有說法是，龍舟可「送災驅邪」，亦稱為「送瘟船」。人們相信，熱鬧的龍舟與震耳的鼓聲，可以將邪氣、鬼怪或瘟神趕走。因此，在扒龍舟時會用最快的速度將自家或者本村的瘟神送走，如今已演變成各種節慶賽事。

5. 帶五彩繩　嚇退邪祟

五彩繩即有青、白、紅、黑、黃五種顏色，分別代表了木、金、火、水、土五行。只要將五彩繩繫在手腕上，就可嚇退邪祟。不過戴上後，必須要等到端午節過後的第一場大雨，才能把它剪斷丟進雨水或河水裡，讓水沖走，象徵著邪氣和厄運都會被通通沖走。

五彩繩即有青、紅、白、黑、黃五種顏色，分別代表了木、火、金、水、土五行，可嚇退邪祟。（seasky000@小紅書）

端午節食物｜吃糉解膩宜吃什麼？

端午節少不了吃糉，而糉主要是糯米做的，糯米較黏，不易消化，特別是濕熱痰火脾滯者嬰幼兒老年人病後消化功能弱者皆不宜食用，同時亦忌與牛奶、汽水、冷飲等同食，以免造成腸胃不適。吃時最好搭配一些解膩的食物。吃糭宜忌｜忌與7種食物同吃免肚脹嘔吐　中醫推3湯水茶飲助消化

吃糉宜配5食物　解膩減負擔

1. 西蘭花：富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，加快食物殘渣與油脂的排出。

2. 青瓜：含有丙醇二酸，能抑制醣類（碳水）轉化為脂肪，有助減輕身體負擔。

3. 蘋果：能緩解油膩感，還富含果膠，有助消化和排便。

4. 芹菜：富含鉀能幫助身體排鈉，消除水腫。

5. 菇類：金針菇、香菇等菇類富含「菇類甲殼素」，能促進腸道蠕動、改善便秘，減輕油膩。

西蘭花：富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，加快食物殘渣與油脂的排出。（Hanna@Pixabay）

端午節湯水｜推介6款消滯健脾湯水

端午期間，許多人會聚會扒龍舟，不止吃糉，更會吃其他大餐。推薦6款消滯健脾湯水。

消滯健脾湯水1：蘿蔔蓮子茨實豬骨湯

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消滯健脾湯水2：花生眉豆木瓜雪耳湯

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消滯健脾湯水3：南瓜大蒜湯

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消滯健脾湯水4：谷麥芽蓮藕豬𦟌湯

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消滯健脾湯水5：青木瓜白蘿蔔黃豆湯

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消滯健脾湯水6：木耳雪耳山楂湯

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參考資料：香港非物質文化遺產資料庫央視網中國非物質文化遺產網中國文明網

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