消滯湯水食譜｜蘿蔔蓮子茨實豬骨湯養心安神　豬橫脷不是脷是什麼

蘿蔔蓮子茨實豬骨湯，可消食化滯，養心安神，適合在初夏而氣溫仍未變得炎熱時飲用，以解因天氣翳焗而引致心煩的情況。對比常用的紅蘿蔔，今次用了白蘿蔔，湯水的味道更加清甜，入喉舒暢。



豬橫脷是什麼？

煲湯時經常都會用到豬骨、瘦肉等調味，除了以上提及的部位外，也可選擇豬橫脷。單看「豬橫脷」這名字，定必會聯想是豬舌頭，但原來只是其外型與舌頭很相似，才稱作豬橫脷，實際上它是豬的胰臟，從中醫角度來說也是很有營養價值。

蘿蔔蓮子茨實豬骨湯食譜

如何處理豬橫脷？

豬橫脷在街市的肉檔可以買到，由於它質感腍軟、帶「粉」和有點糊口，所以甚少用來烹調菜餚。雖然未必人人喜歡那口感，但入湯後味道異常地鮮甜，食譜中搭配白蘿蔔更添清甜味道，如果喜愛此味道的話，建議可不用額外用鹽調味。處理豬橫脷的步驟與普通豬肉無別，事前只需要將黏附的脂肪去除及汆水便可。

蘿蔔蓮子茨實豬骨湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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蘿蔔蓮子茨實豬骨湯（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 2小20分鐘



材料：

白蘿蔔1條

蓮子30克

茨實30克

薏仁30克

紅棗6粒

豬橫脷1條

豬骨300克

米酒1茶匙

水2.5公升

鹽適量



做法：

1. 白蘿蔔去皮切件；蓮子、茨實、薏仁及紅棗略洗。

2. 豬橫脷洗淨並去掉脂肪。

3. 凍水連豬橫脷、豬骨一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 豬橫脷要原條煲，否則湯會變得混濁。

* 豬橫脷汆水後仍會見到白色一點點的脷胎，可用刨刨去。

