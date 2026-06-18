端午節2026｜吃鴨蛋避兇5習俗　食糉難消化推解膩5食物+消滯6湯水

端午節2026｜端午節是每年農曆五月初五，今年（2026年）則在6月19日，與清明、中秋以及春節並列為中國傳統四大節日。「端」代表「開端」或「初」，「午」則是「五月」的意思，故便稱為「端午」。大家都知道端午要划龍舟、吃糉，除此之外，還有什麼習俗？



大家都知道端午要划龍舟、吃糉，除此之外，還有什麼習俗？（shutterstock）

端午節2026｜端午節由來

在古代，農曆五月被視為「毒月」，五月初五更是「毒日」。因為這個時候正值炎夏，天氣悶熱潮濕，蛇蟲鼠蟻大量繁殖，極易爆發瘟疫、傳染病。為了防病，古人便在門口掛艾草或其他中草藥來驅蟲。

此外，較為廣傳的說法是為了紀念戰國詩人屈原。屈原忠心愛國，無奈遭到權貴排擠。在公元前278年楚國被秦國攻破，屈原悲憤之下就投汩羅江（今位於湖南省）自盡。當地百姓聽聞後，就立即划船去尋找他的遺體。可惜找不到，大家就敲鑼打鼓驅趕魚群，並把糉子丟入江中餵魚，以免屈原的遺體被吃掉。因此，端午不能祝願「快樂」，只能互道「端午安康」。

龍舟可「送災驅邪」，亦稱為「送瘟船」，因此，在扒龍舟時會用最快的速度將自家或者本村的瘟神送走，如今已演變成各種賽事。（467697478@小紅書）

端午節5習俗

1. 吃糉 紀念屈原

屈原去世後，每到這天，百姓們就會將裝滿白米的竹筒丟進江中來祭奠他。後來，相傳屈原「顯靈」告訴百姓，米飯都被蛟龍吃掉了。他建議大家用楝樹葉將米包起來，再用五色絲線綁緊，因為蛟龍最怕這兩樣東西。時至今日，糉子的做法豐富，更有鹹甜之分。

2. 吃午時蛋 趨吉避凶

端午節是一年中「陽氣最盛」的日子，特別「午時」（約11點到13點）陽氣達到最高峰。在這個時候，許多人便會用正午時分打上來的井水（俗稱「午時水」），並放入艾草、枇杷葉等和鴨蛋一起煮，相傳吃後可趨吉避凶。

3. 飲雄黃酒 防疫驅蟲

五月份太陽毒辣，天氣炎熱，各種毒蟲（如蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍）大量出沒，極易引發傳染病。而雄黃（又稱石黃或雞冠石）有解毒、殺蟲的功效，古人便將其磨成粉加入黃酒或白酒中飲用，以達驅蟲防疫的效果。不過現代醫學證明，雄黃酒有毒，故多改為外用。例如，孩子們會用雄黃酒在額頭上畫「王」字，來辟邪防疫，有些人亦會灑在墻角、床底等地方來驅蟲。

4. 扒龍舟 送瘟神

除了是紀念屈原，另有說法是，龍舟可「送災驅邪」，亦稱為「送瘟船」。人們相信，熱鬧的龍舟與震耳的鼓聲，可以將邪氣、鬼怪或瘟神趕走。因此，在扒龍舟時會用最快的速度將自家或者本村的瘟神送走，如今已演變成各種節慶賽事。

5. 帶五彩繩 嚇退邪祟

五彩繩即有青、白、紅、黑、黃五種顏色，分別代表了木、金、火、水、土五行。只要將五彩繩繫在手腕上，就可嚇退邪祟。不過戴上後，必須要等到端午節過後的第一場大雨，才能把它剪斷丟進雨水或河水裡，讓水沖走，象徵著邪氣和厄運都會被通通沖走。

五彩繩即有青、紅、白、黑、黃五種顏色，分別代表了木、火、金、水、土五行，可嚇退邪祟。（seasky000@小紅書）

端午節食物｜吃糉解膩宜吃什麼？

端午節少不了吃糉，而糉主要是糯米做的，糯米較黏，不易消化，特別是濕熱痰火及脾滯者、嬰幼兒及老年人和病後消化功能弱者皆不宜食用，同時亦忌與牛奶、汽水、冷飲等同食，以免造成腸胃不適。吃時最好搭配一些解膩的食物。吃糭宜忌｜忌與7種食物同吃免肚脹嘔吐 中醫推3湯水茶飲助消化

吃糉宜配5食物 解膩減負擔

1. 西蘭花：富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，加快食物殘渣與油脂的排出。

2. 青瓜：含有丙醇二酸，能抑制醣類（碳水）轉化為脂肪，有助減輕身體負擔。

3. 蘋果：能緩解油膩感，還富含果膠，有助消化和排便。

4. 芹菜：富含鉀能幫助身體排鈉，消除水腫。

5. 菇類：金針菇、香菇等菇類富含「菇類甲殼素」，能促進腸道蠕動、改善便秘，減輕油膩。

西蘭花：富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，加快食物殘渣與油脂的排出。（Hanna@Pixabay）

端午節湯水｜推介6款消滯健脾湯水

端午期間，許多人會聚會扒龍舟，不止吃糉，更會吃其他大餐。推薦6款消滯健脾湯水。

消滯健脾湯水1：蘿蔔蓮子茨實豬骨湯

消滯湯水食譜｜蘿蔔蓮子茨實豬骨湯養心安神 豬橫脷不是脷是什麼

蘿蔔蓮子茨實豬骨湯食譜

消滯健脾湯水2：花生眉豆木瓜雪耳湯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜｜功效去濕健脾+潤肺消滯，1類人要留意！

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

消滯健脾湯水3：南瓜大蒜湯

【健康湯水食譜】南瓜大蒜湯補中益氣暖脾胃 助消化整腸預防腹瀉

南瓜大蒜湯食譜

消滯健脾湯水4：谷麥芽蓮藕豬𦟌湯

【健康湯水食譜】谷麥芽蓮藕豬𦟌湯消滯健脾 緩和節日後消化不良

谷麥芽蓮藕豬𦟌湯食譜

消滯健脾湯水5：青木瓜白蘿蔔黃豆湯

健康湯水食譜｜青木瓜白蘿蔔黃豆湯大餐後和胃消滯 2情況不宜飲

青木瓜白蘿蔔黃豆湯食譜

消滯健脾湯水6：木耳雪耳山楂湯

【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯 消滯潤膚告別肚凸凸

木耳雪耳山楂湯食譜

參考資料：香港非物質文化遺產資料庫、央視網、中國非物質文化遺產網、中國文明網