鷹嘴豆功效｜減肥助防癌4好處餐前吃血糖降36%　+1物增蛋白質吸收

鷹嘴豆功效｜鷹嘴豆食譜｜減肥控糖時，不一定要戒掉所有澱粉。營養師分享，餐前吃鷹嘴豆（英文：chickpeas），餐後血糖值可降36%，更有預防大腸癌、助減肥等4大功效。下次，吃沙律時，見到裡面的鷹嘴豆不要再挑出來丟掉了。



研究指出，餐前吃鷹嘴豆的人飯後血糖比吃白麵包的人大幅降低了29%到36%。（Unsplash）

鷹嘴豆功效｜鷹嘴豆屬於超低升糖食物

鷹嘴豆（chickpeas）又叫雞心豆、雪蓮子、埃及豆等，起源於中東和地中海地區。外觀有一端尖尖的凸起，酷似老鷹的嘴巴，因而得名。不過並非「大豆」，而屬於全穀雜糧類（即澱粉）。台灣減重醫生蕭捷健在Facebook分享，鷹嘴豆的升糖指數（GI值）只有28，屬於超低升糖的食物，而我們常吃的白飯是73，兩者相差約2.6倍。

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鷹嘴豆功效｜防癌助減肥4好處

1. 降血糖

蕭醫生引用的發表在《美國臨床營養學雜誌》的研究表示，餐前吃鷹嘴豆的人飯後血糖比吃白麵包的人大幅降低了29%到36%。蕭醫生解釋，鷹嘴豆的澱粉被一層厚的細胞壁緊緊包住，讓小腸的消化速度變慢，血糖自然就能穩定，非常適合控糖與減重。

2. 抗發炎助防癌

鷹嘴豆豐富的纖維能讓腸道裡的的「好菌」（擬桿菌）變多，發酵出抗發炎的丁酸。有研究發現，丁酸可以減少腸道發炎，引導大腸癌細胞死亡，減少大腸癌風險。

3. 減肥控制體重

鷹嘴豆含有豐富的蛋白質、纖維和微量營養素能延緩消化，提供飽腹感，減少暴飲暴食的機會。

4. 助消化改善便秘

鷹嘴豆富含水溶性纖維，若在腸道裡和水混合後，會變成像凝膠一樣的物質，有助增加腸道好菌，抑制壞菌生長，亦能改善便秘，讓排便變得更順暢、次數更規律。鷹嘴豆營養｜植物蛋白勝其他豆類 助防癌糖尿心臟病8好處附食譜

鷹嘴豆搭配大豆打成豆漿（比例為1:1），氨基酸含量即可媲美牛肉，有助提升蛋白質吸收率。（pexels）

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鷹嘴豆功效｜搭1物效果媲美牛肉

在西式料理中，大家常把鷹嘴豆加上大蒜和檸檬汁打成「鷹嘴豆泥」，搭配蔬菜吃。事實上，鷹嘴豆的蛋白质含量与牛肉差不多，但脂肪含量遠低於肉類，又富含膳食纖維，補蛋白質的同時也不會讓血脂飆升。不妨試試，搭配大豆打成豆漿（比例為1:1），氨基酸含量即可媲美牛肉，有助提升蛋白質吸收率，適合運動後吃。

鷹嘴豆3類人不宜

~消化功能不好的人

~豆類過敏的人

~正在服用降血糖、血脂藥物的人



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參考資料：廣東省中醫藥局