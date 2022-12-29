超級食物｜鷹嘴豆能取代黃豆嗎？高蛋白穩定血壓5種食法1類人慎吃

你知道「鷹嘴豆」是食物分類中的哪一類？



有些民眾時常把鷹嘴豆誤以為可以取代黃豆，但營養師解答，鷹嘴豆其實是屬於六大類食物中的「全榖雜糧食物」，也是在執行減醣生活中的好澱粉、好幫手！

鷹嘴豆營養（按圖👇👇👇）

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台灣「雪蓮子」！鷹嘴豆是全榖雜糧類

外觀小小一顆的鷹嘴豆，在台灣有「雪蓮子」之稱。許多民眾時常把鷹嘴豆誤以為可以取代黃豆，台灣營養師林俐岑說明，鷹嘴豆是屬於六大類食物中的「全榖雜糧食物」，而黃豆則是屬於蛋白質豐富的「豆魚蛋肉類」，兩者因為營養成分不同，在食物分類上屬於不同分類，所以並不能互相取代。

不過，鷹嘴豆在眾多的全榖雜糧食物中，其蛋白質比例高達19～20％，和糙米、紅藜同屬於非精製穀類相比較，鷹嘴豆的蛋白質以及膳食纖維含量豐富，而且其胺基酸種類豐富且齊全，屬於完全蛋白質，可說是在執行減醣生活中的好澱粉、好幫手！

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鷹嘴豆適合高血壓族群，腎病者不要多吃

林俐岑進一步分析，鷹嘴豆在維他命B雜及礦物質的部分也非常豐富，特別是鉀及葉酸，豐富的鉀可以代謝體內過多的鈉及水分，幫助水分調節及穩定血壓，適合高血壓族群食用；鷹嘴豆所含的B雜很豐富，其中的「葉酸」更勝於紅藜，適合孕前備孕的婦女、孕婦、成長發育中的孩子、高齡長者等食用。

林俐岑也提醒，鷹嘴豆的鉀離子較高，對於腎功能不好的族群（腎病第三、四、五期）來說，過多的鉀，腎友無法代謝，因此需要特別留意攝取量，少量食用就沒問題；或是在烹調時，用水煮久一些，也可以讓鉀離子留在水裡，不會攝取到過量的鉀，而對於健康者或是單純高血壓的族群來說，就不用擔心。

鷹嘴豆如何烹煮？營養師分享吃法

鷹嘴豆怎麼料理？林俐岑分享，可以在米飯中加入一些鷹嘴豆，讓營養素更豐富。在市場上買到的鷹嘴豆，不外乎是乾豆、即時罐裝等形式，若是買乾豆，烹煮前需要事先浸泡在大量的水中，可以冷藏浸泡隔夜，使其可以完整吸飽水膨脹，隔天將浸泡的水倒掉，電鍋內鍋再加入蓋過豆子的水量，電鍋外鍋一米杯水，按下開關按鍵，待電鍋跳起來後，將鍋內多餘的水瀝掉，煮熟的鷹嘴豆就可以直接食用，或是在煮飯的同時，混入浸泡隔夜的鷹嘴豆一同烹煮。林俐岑也補充，無論是電鍋煮或直接水煮，都建議冷藏浸泡隔夜，可以縮短烹煮時間。

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鷹嘴豆5種吃法

另外，鷹嘴豆不僅可以加入米飯中烹煮，在外國也很常做成鷹嘴豆泥、鷹嘴豆湯或是涼拌菜等，煮熟的鷹嘴豆口感就像栗子一樣鬆軟，可直接吃，或是搭配沙律一起吃，而且因為鷹嘴豆相當耐煮，也非常適合加進咖喱中燉煮。

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