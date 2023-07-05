鷹嘴豆不是豆！蛋白質是黃豆一半　與番薯同類1食法多攝蛋白質

現代人健康意識逐漸抬頭，許多人對飲食相當重視，因此出現所謂的「健康餐」，而不論是市售的健康餐或是民眾自己製作的健康便當，鷹嘴豆都是其中相當常見的食材。



許多人認為鷹嘴豆有個「豆」字，屬於「豆魚蛋肉類」，可以攝取豐富的蛋白質，但台灣國健署在Facebook上發文指出，鷹嘴豆並不是蛋豆魚肉類，而是屬於全穀雜糧類。

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鷹嘴豆是「全穀雜糧類」 不可取代黃豆！

鷹嘴豆是健康餐裡非常喜歡使用的食材，許多人認為鷹嘴豆跟黃豆一樣有豐富的蛋白質，甚至可以取代黃豆作為蛋白質攝取的來源。不過，台灣國健署表示，鷹嘴豆並不能取代黃豆。

台灣國健署指出，鷹嘴豆屬於「全穀雜糧類」，所含的醣類、蛋白質及脂質熱量比例分別約為61%、19%及6%，整體的營養還是以醣類為主；而黃豆的醣類、蛋白質及脂質熱量比例則為33%、36%及16%，是以蛋白質為主，所以兩者並不能互相替換。

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鷹嘴豆可與米飯替換 食材更多元、較多蛋白質

蛋白質是構成肌肉、器官的主要原料，也與許多免疫、代謝相關的酵素作用有關，是人體必須的營養素之一。因此，攝取足夠且優質的蛋白質相當重要。

民眾若想獲得優質蛋白質，可以參考台灣國健署建議，選擇豆魚蛋肉類食物並獲得多元營養素，如：黃豆、黑豆作成的豆製品，富含類大豆異黃酮，有抗氧化活性；雞蛋含有豐富的維他命A、B2、鐵、鋅等，能促進皮膚及黏膜組織的增生及修復。

蛋白質攝取不足，或有可能出現以下7個健康狀況：（按圖了解👇👇👇）

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至於鷹嘴豆，台灣國健署表示，雖然鷹嘴豆屬於全穀雜糧類不能與黃豆替換，但相較於其他全榖雜糧類確實含有更多的蛋白質，因此民眾可以把鷹嘴豆跟部分米飯、番薯等全穀雜糧類替換，除了讓食材更多元，也能攝取到較多的蛋白質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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