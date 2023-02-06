飲水宜忌｜喝水非愈多愈好！4類人忌喝水太多太急影響心臟恐猝死

水是人體的必需品，人體70%都是由水組成，所以不論是排毒、燃燒脂肪、增加肌肉都需要水分。



「多喝水沒事，沒事多喝水！」這一句廣告詞你可能聽過，但其實不是誰都可以沒事多喝水，有4種疾病的患者要注意喝水量，不能喝的太多、太猛，不然可能造成身體水腫，還會讓器官造成負擔、引起猝死。

4類人不宜喝過多的水（點擊下圖看清👇👇👇）

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一、心臟病患不能喝太多水

水分被吸收後，會進入血液中，造成血液的容量變多、壓力變大，而心臟是運送血液的馬達，壓力變大，對心臟的負荷就比較大。一般正常人也不能喝水喝太急、1分鐘內猛灌1公升，有機會引起心悸，更不用說是有心臟病的人，為了輸送血液而加快收縮，可能造成心肌梗塞、猝死。

二、腎臟病患不能喝太多水

因為水分大部分是由腎臟代謝，而腎臟病患腎小球功能不全、過濾速度慢，如果身體出現大量水分，根本無法排出，會引起身體水腫；另外，大量水分會讓身體的電解質不平衡，又會形成腎臟的另一個負擔，加速腎功能的損害。

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三、肝病患者不能喝太多水

肝病患者，尤其是肝硬化、肝癌、肝衰竭等，因為無法製造血液中的白蛋白，會使得血液的膠體滲透壓降低，讓微血管失去「阻擋血液隨意流出」的功能；如果這時喝太多水，會讓血液量變多、滲透更快，導致組織裡充滿體液，這也是肝病患者在末期常發生水腫的原因。

四、眼壓高、青光眼患者不能喝太多水

眼壓會升高是因為眼睛內的「房水」無法代謝，房水由睫狀體分泌，主要是保護眼球外觀、視覺功能不受影響，並提供眼內如角膜、水晶體等組織養分，代謝廢物；但1次喝下1公升的水，就會讓血液壓力增加，體液循環出問題。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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