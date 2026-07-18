芒果怎保存才正確？專家教1招延長保鮮1個月　直接放雪櫃最錯！

夏天是品嚐台灣芒果的最佳季節，台灣農業部農糧署特別在官方專頁「鮮享農YA」分享了果農傳授的「芒果三段式保存秘訣」，教你如何根據熟度彈性延長保鮮期！



台灣農糧署指出，芒果屬於後熟型水果，購買後若表面仍呈淡綠色、果實偏硬，尚未完全熟成，可先放在通風處靜置，讓其自然熟成。

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台灣屏東枋山的果農盧旺昇補充說明，芒果會釋放乙烯氣體，若將其與其他後熟型水果放在一起，可加速催熟過程。當果實變色、果肉由硬變軟時，就是最佳賞味期。

對於已熟成或油亮柔軟的芒果，消費者可選擇立即食用或進行冷藏保存。台灣農糧署建議，使用紙袋或報紙包裹芒果後放入雪櫃，可保存3至4天。不過，新鮮芒果風味最佳的方式仍是「趕快吃完」，但若時間有限，冷藏確實能維持品質。

若欲延長保存期限，台灣農糧署分享方法，將芒果切塊後放入保鮮盒冷凍，大約可保存1個月，食用時再取出或製作成其他甜點，相當方便。消費者能根據購買量與食用計畫，彈性選擇最適合的保存方式，確保芒果的新鮮度與風味。

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