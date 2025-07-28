揀芒果秘訣｜台農業部教分辨靚芒果3招香濃多汁　變形有冇問題？

俗諺說：「芒種夏至，檨仔落蒂」，意思是從芒種到夏至這段時間，就是芒果（檨仔）成熟、開始掉落的時候，也代表一年一度的芒果產季正式開跑。



不過，芒果怎麼挑才甜？台灣農業部教掌握3個選購關鍵，讓你簡單挑到香甜濃郁又多汁的芒果！

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芒果怎麼挑才好吃？台灣農業部簡單3招保證好吃！

芒果怎麼挑？

1. 看外觀

（1）表皮色澤鮮豔亮麗，呈現紅黃或橘紅色為佳

（2）果形要飽滿對稱，不宜有明顯凹陷或變形



​芒果怎麼挑？

2. 摸手感

（1）果皮細緻不粗糙，帶有自然光澤

（2）表面有一層白色果粉，代表新鮮採收



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芒果怎麼挑？

3. 聞香氣

（1）靠近果蒂聞起來有清香果味

（2）愈成熟的芒果，香味愈濃郁明顯



常見品種如愛文芒果、金煌芒果、土芒果等，依據香氣與甜度喜好做選擇。其中，愛文芒果因為香氣濃郁、肉質細緻，是市面上最受歡迎的夏季水果之一。購買後如未熟透，可放置於室溫陰涼處催熟；熟成後建議冷藏保存，避免果肉變質。建議在3日內食用完畢，確保風味最佳。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：芒果怎麼挑才好吃？農業部簡單3招保證好吃！香甜濃郁又多汁】

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