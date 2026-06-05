夏季水果｜西瓜芒果菠蘿功效不同　中醫教食法啱體質+1茶飲護脾胃

一到炎炎夏日，水果種類百花齊放。西瓜的清涼退火、芒果的芳香濃郁、鳳梨的酸甜開胃，更不要說還有誘人的荔枝、龍眼、香瓜等許多令人食指大動的夏季水果。



水果營養價值豐富又美味 夏天西瓜、鳳梨和芒果聰明吃

水果含有豐富的維生素與礦物質，夏季高溫連日屢破新紀錄，許多民眾熱得吃不下飯，往往用營養價值豐富的水果來代替正餐，乍聽之下是天然且健康的選擇，但其中有些該注意的小「眉角」，其實會大大影響我們的身體，從中醫的角度該如何選擇夏季水果呢？

夏天西瓜、鳳梨和芒果聰明吃（台灣鍾典育中醫師提供）

台灣鍾典育中醫師表示，夏天對應中醫的五行與五臟是火與心，在高溫的環境下，身體容易出汗、口渴，心情也很煩躁，而大部分水果具寒涼與水分多的特性，因此可以清熱解暑、生津止渴，且甜甜的味道也能愉悅我們的心情。各式各樣的水果都有其特性和營養價值，以下提供常見的西瓜、鳳梨、芒果的效用和食用方法。

1. 西瓜

性味：寒、甘。

歸經：心、胃、膀胱。

中醫功效：清熱解暑、生津止渴、利尿除煩。

適合體質：燥熱、口乾舌燥、易中暑者。

食用小提醒：冰西瓜份量須節制，脾胃虛寒、易腹瀉者與生理期間慎用。



2. 鳳梨

性味：微涼、甘、酸。

歸經：脾、胃。

中醫功效：消食止瀉、清暑解渴、潤燥解熱。

適合體質：食積腹脹、食慾差者。

食用小提醒：鳳梨含蛋白酵素，空腹食用或過量易傷胃或引起過敏。



3. 芒果

性味：涼、甘、酸。

歸經：肺、胃。

中醫功效：生津解渴、益胃止嘔、潤肺清熱。

適合體質：燥熱、口乾者。

食用小提醒：濕熱體質、皮膚敏感、過敏體質者忌多。



水果具有許多好處，可以補充天然的維生素、礦物質與膳食纖維等許多營養物質，但這些益處絕對不代表攝取越多越好。中醫觀點的健康是強調身體的動態平衡，今天的天氣很熱，飯後2片西瓜可以幫忙消暑解熱；但明天飯前的2片西瓜可能就成為飆高血糖的兇手。家人吃2顆芒果開開心心，你吃了半顆可能就開始這邊癢那邊癢；去年吃了一箱芒果沒事，不代表今年可以依樣畫葫蘆。

我們需要了解自己的身體狀況、和自己的身體對話，適時地去調整攝取的多寡。水果是天然的保健食品，但是就跟其他的食物一樣，吃的順序與份量才是最重要的關鍵。

中醫：健康是強調身體的動態平衡 夏季保健脾胃茶飲與穴位

中醫師推1茶飲2穴道助夏季脾胃保健。（台灣鍾典育中醫師提供）

1. 陳皮山楂健胃茶

藥材：陳皮2錢、山楂１錢、茯苓2錢。

作法：將上述材料放入500毫升的保溫杯中 加入熱水悶10 分鐘後放涼即可飲用。

功效：健脾和胃、寧心安神。



2. 內關穴

位置：手腕內側中央距離手腕橫紋三橫指處。

功效：調理氣機、保健腸胃、寧心安神。



3. 足三里穴

位置：膝蓋下方四橫指，脛骨旁開一橫指處。

功效：調理脾胃、袪濕消腫、強壯體質。



上述穴道可用指腹或指節按壓穴位，1次2分鐘，1日3回。

水果的甜度一級棒，鍾典育中醫師建議，大家盡量不要空腹食用，避免血糖劇烈上升，特別是需要控制血糖與腎臟功能不佳的民眾要特別注意。也因為夏天水果大多具寒涼性，建議不要太晚食用，以免造成腸胃道的不適。若是對於該怎麼吃與份量的拿捏有所疑慮，都可以與醫師討論喔！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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