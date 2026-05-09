奇異果揀扁、哈密瓜看網紋　日本達人教揀水果6招超甜番茄藏1特徵

Twitter名人「青髮Tetsu」是擔任超市蔬果部門逾10年的專員，專門撰寫蔬菜水果的「使用說明書」，提供的挑選方法，讓我們輕鬆避開不好吃的地雷。



如果問蔬果店的老闆如何挑選香甜又好吃的水果，或者用英文在Google上搜尋，一般得到的答案不外四步驟：捏起來紮實，聞起來有香氣，掂一掂的感覺有份量，外表沒有凹陷和出現褐色。

不過，如果你把這個問題丟到日本，就會得到依水果而異的詳細解答。Twitter名人「青髮Tetsu」是擔任超市蔬果部門逾10年的專員，社群網站的粉絲超過70萬，由講談社、学研、角川等大型出版社發行的著作共5本，專門撰寫蔬菜水果的「使用說明書」。今天就來分享他所提供的挑選方法，讓你我輕鬆避開不好吃的地雷。

挑選不同蔬果的方法

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1. 水梨看果蒂

外皮褐色、稍微粗糙的水梨，在挑選時通常會出現一個盲點，那就是形狀愈大愈好、愈圓愈好；其實未必如此。要辨別的關鍵反而是一個人們常常忽略的小地方：果蒂，愈粗的就愈甜。實際剖開同一品種的水梨也會發現到，果蒂細小的，果肉的核心部分較深色、較硬；果蒂粗大的，其核心部分較淺色、熟得更透。

2. 晴王麝香葡萄選黃皮

滋味豐富、高級感十足是令消費者喜愛的魅力，但是，你可知道綠皮的和黃皮的晴王麝香葡萄（Shine Muscat），哪一種比較甜嗎？比起香蕉和蘋果，此品種的葡萄價位高，難得購買當然想買到最新鮮的，所以一般人都會選綠皮的；你是否有同樣的判斷呢？然而，事實上黃皮的葡萄才是偏甜的。外觀給人的印象雖然有落差，但是吃在嘴裡的香甜才是真的有賺到。

3. 奇異果要選扁的

我們對水果的好印象有必要依照不同的水果來調整挑選的條件，在超市拼命睜大眼睛找又大又圓的奇異果，可能更容易讓人失望喔。請換個角度，從側面（果蒂的那一面）來觀察奇異果：扁平的，吃到香甜果肉的機率更高。剖開圓形和扁平形的奇異果，兩邊的果肉看起來差不多，可是味道方面仍然是扁平的甜度更勝一籌。

4. 蘋果要看底部

這是一年四季都會吃到的最普遍的一種水果，除了特定品種的獨特酸味適合烹飪，或獲得某些人的偏愛之外，大多時候我們都希望嚐到甜蘋果。一拿起蘋果，消費者普遍會從紅通通的均勻色澤來判斷好壞，然而事實上有一個角落忘了確認，那就是蘋果的底部。這個部分若呈現黃色，就是一顆蘋果完全成熟的證據！以綠色和黃色的蘋果底部來比較，剖開後的果肉，前者會漾出淡綠色，後者則是淡黃色；口感上，前者稍微硬一點，後者有較明顯的甜味。

5. 番茄看星記大小

另一種常見的蔬果，這裡指的是需要切開才能享用的大顆番茄。番茄的底部可觀察到呈放射狀的白色線條，此外表特徵稱為「星記」（star mark），愈是大而明顯的就表示果肉愈濃郁甘甜。相較於星記小或甚至沒有的番茄，星記大而明顯的果肉顏色更深、更均勻，核心部分不會出現粉白色。酸味方面，沒有星記的會有令人脖子一縮的嗆酸，有星記的則是柔和合口的酸。

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6. 哈密瓜看網紋

留著T形藤枝和果蒂的哈密瓜，向來是日本人眼中的高級水果，當然必須慎選再三。挑選時可以留意3個小細節：

（1）網紋愈細密，品質就愈好

栽培過程中，果肉的成長速度比果皮快，因此果實變大之後才生長出來的果皮就形成了龜裂的模樣，這些裂縫於是形成軟木層，即外觀的網紋。網紋的細密和穩固象徵哈密瓜的良好成長。

（2）瓜果的熟度可以從底部確認

用手指輕觸後，有彈性的代表適合即日品嚐的；當贈禮的話，則可以選擇「底部較硬」，放置兩、三天才會熟透的。

（3）最後用雙手掂一掂，感受一下果實的重量

以大小的比重來看，果肉佔比大、果汁濃縮的，就會有較沈重的份量。

這些小撇步比外國蔬果店老闆給的資訊實用多了，挑水果最怕買到許多人捏過的，果肉會發黑的傷心貨。真的可以單憑外觀就挑出美味的水果嗎？機率當然不是100%，卻是每個人都能實驗並提高成功率的機會。如果每個消費者都能掌握如上述的一些技巧，挑出好吃的水果時，就不必再做出無謂的捏一捏、拍一拍，繼續把陳列的好商品留給下一位消費者了。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：日本水果名人不藏私揭曉！這樣做就能提高機率選到好吃水果？】

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