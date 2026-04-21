水果發霉增肝癌風險切去部分都冇用！凍傷／撞傷同樣高危+挑選3招

水果表面出現黑點、變軟甚至發霉，究竟還能不能吃？許多人會將壞掉部分削掉繼續吃，這樣既不浪費又能省錢，然而這樣做恐傷身。



營養師指出，水果變質其實有不同等級之分，有些僅是口感變差，有些是遭細菌或黴菌入侵，吃下去恐會讓黃麴毒素入侵體內，增加肝癌風險。

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水果變質分等級 但有發霉必須丟棄

台灣營養師高敏敏指出，當水果出現「發霉現象」時，絕對必須丟棄。因為能肉眼看到黴斑，就代表菌絲可能已深入果肉內部，若吃下肚恐引發腸胃不適，同時增加肝臟負擔並降低免疫力。

此外，當水果出現異常黑點時，丟棄機率約為百分之七十。若黑點範圍持續擴大，並伴隨怪味或出水現象，則代表水果可能已經變質，應避免食用以免吃進有害代謝物。

水果有撞傷與凍傷 需視情況判斷

高敏敏表示，若水果有撞傷，丟棄機率約為百分之二十，可視情況決定是否食用，若僅是表面輕微壓傷且無腐敗味道，可將受損部位切除後盡早食用；但若顏色明顯變深或散發酸味，則建議直接淘汰。

至於凍傷的水果，丟棄機率約為百分之五十。因為低溫會破壞水果的細胞結構，導致果肉變軟、出水，雖然不一定已經壞掉，但口感會明顯變差，務必儘早食用完畢。

「黃麴毒素」為第一級致癌物 須特別留意

高敏敏特別提醒，發霉的食物中最常見的毒素就是「黃麴毒素」常見來源包括發霉水果、乾貨、豆類、堅果類、五穀雜糧、香料及烘焙食品。她特別強調，黃麴毒素屬於第一級致癌物，長期攝取會增加肝癌風險，若食材保存不當，就要特別留意。

挑選新鮮水果有3步驟

高敏敏分享挑選新鮮水果的3個步驟：

1. 聞

選擇散發自然果香、無酸臭味的水果。

2. 看

挑選外型圓潤、表皮無破損的水果。

3. 摸

以手感紮實、不過軟者為佳。

她也說明，許多人捨不得丟棄變質水果，認為削掉壞的部分就好，但有些風險是肉眼看不到的，食物安全永遠比省一點點錢更重要，新鮮食用才能真正吃到營養。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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