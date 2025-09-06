即食雞胸肉直接吃 或呼吸困難嚴重可致命！營養師揭真空包裝高危

隨著運動風潮、低GI飲食的興起，許多人為了追求健康選擇雞胸肉作為日常蛋白質來源，對沒空下廚的族群，便利店即食雞胸肉成為方便的選擇，不過真空包裝、標示「打開即可食用」的雞胸肉真的就可以打開直接吃嗎？



台灣蔡正亮營養師表示，真空肉品具低酸性、無氧狀態兩大風險因子，肉毒桿菌更易存活，且感染肉毒桿菌可能影響肌肉、呼吸功能，甚至危及生命，建議還是加熱食用為佳。

肉毒桿菌特性一次看！真空包裝為何還有細菌？

台灣蔡正亮營養師分享，一位朋友每次爬山都會帶一包即食雞胸肉，認為加熱後若無法立刻吃完，可能會壞掉，看到包裝的標示也覺得安全，因此乾脆就直接食用。他說明，朋友的理解只對了一半，真空包裝確實可以維持肉品的品質，隔絕空氣與外界污染，以及減少細菌入侵風險。不過，肉毒桿菌是一種廣泛存在於自然界的菌種，不愛空氣、不耐酸，但怕熱，即使是真空包裝，若食品業者的加工過程出現疏忽、遭到污染，同樣有潛在風險。

肉毒桿菌會產生休眠的孢子，以躲避外界威脅，而真空包裝的肉品pH通常大於5，為低酸性，加上包裝內不含氧氣，是適合肉毒桿菌生長的環境。蔡正亮營養師進一步解釋，肉毒桿菌所產生的神經毒素危險性極高，遠超過大腸桿菌或沙門氏桿菌，中毒後可能造成神經麻痺，讓肌肉喪失功能，甚至造成吞嚥困難或影響呼吸，嚴重時可能造成生命威脅。

便利店雞胸肉別再冷著吃 多1動作減少中毒風險

台灣蔡正亮營養師也強調，肉毒桿菌毒素不耐熱，加熱後一般都能破壞，因此是最簡單有效的防護措施。便利店賣的雞胸肉雖然已煮熟，也放在在冷藏櫃，但還是建議民眾食用前要先加熱至100度，至少10分鐘。多一道加熱程序，就有助於減少肉毒桿菌中毒的風險，等於多一層安全保障。那可以微波加熱嗎？他說明，因為可能有加熱不均勻的狀況，水煮加熱則相對較穩定。

