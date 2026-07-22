海鮮過敏｜吃魚皮膚痕≠過敏！或因不新鮮中毒！3魚最常見+揀魚3招

揀魚貼士｜海鮮過敏｜許多人吃海鮮後，一旦出現皮膚發癢、呼吸困難或噁心嘔吐等症狀，便以為是對海鮮過敏（Seafood Allergy），其實亦很有可能是魚不新鮮導致中毒！尤其是沙丁魚、鯖魚、秋刀魚等。到底應該如何分辨過敏或不新鮮？



許多人吃完沙丁魚、鯖魚、秋刀魚等海鮮後，一旦出現皮膚發癢、呼吸困難或噁心嘔吐等症狀，未必是過敏，很可能是魚不新鮮。（magnific）

海鮮過敏｜組織胺中毒5症狀

據台灣衛生福利部食品藥物管理署的資料顯示，在鮪魚、鯖魚、鰹魚、秋刀魚、沙丁魚等海鮮中含有一種叫「組胺酸」的胺基酸，一旦保存不當，新鮮度下降就會滋生細菌，並將組胺酸轉變成組織胺（英文：Histamine）。組織胺本身是免疫系統的重要物質，有助排除入侵體內的細菌、病毒等病原體。不過，若過量食用就易導致「組織胺中毒」，出現以下症狀：

1. 皮膚症狀：蕁麻疹、身體發癢、全身灼熱、面部泛紅、黏膜與眼瞼結膜充血。



2. 腸胃症狀：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。



3. 心血管症狀：心悸、脈搏快而微弱、血壓下降等。



4. 呼吸症狀：胸悶、喉嚨不適、哮喘、呼吸困難等。



5. 神經症狀：頭暈、頭痛、視力模糊、口乾、口渴、口舌及四肢麻木、倦怠無力等。



若過量食用不新鮮魚就易導致「組織胺中毒」，出現以下症狀皮膚痕、呼吸困難、心悸等症狀。（magnific）

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海鮮過敏｜組織胺中毒≠對組織胺敏感 48小時內自癒

組織胺中毒並非「對特定的食物過敏」或「對組織胺敏感」，而是人體無法及時清除過量組織胺所致。通常症狀約持續3至36小時，48小時內會自行痊癒。與以往因奶類製品、蛋、魚、果仁、花生、大豆及甲殼類海產等食物而引起過敏不同，這類過敏嚴重恐致過敏性休克。據《CancerCare.hk》的資料顯示，除了不新鮮的魚外，還有酒、加工肉品、發酵食品等均含有組織胺。

富含組織胺3類食物

1. 加工肉類

火腿、香腸、午餐肉等加工肉類需要經過鹽醃、煙燻或風乾而成，不只會增加患上大腸癌的風險，更含有高濃度的組織胺，不宜多吃。

火腿、香腸、午餐肉等加工肉類含有高濃度的組織胺，不宜多吃。（unsplash＠seffen99）

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2. 發酵食品

泡菜、芝士、酸奶等發酵食品在製作的過程中，需要依賴特定的細菌來發酵，會釋放出一種叫做「組胺酸脫羧酶」的酵素，將食物中原本存在的組胺酸轉化為組織胺。

泡菜、芝士、酸奶等發酵食品在製作的過程中，會釋放出一種叫做「組胺酸脫羧酶」的酵素，將食物中原本存在的組胺酸轉化為組織胺。（pixabay@hytkz88）

3. 酒精飲品

酒精飲品，特別是紅酒，在酵母菌和乳酸菌的發酵過程中，會自然產生組織胺，更會抑制二胺氧化酶的活性，這是人體內專門分解組織胺的酵素。

酒精飲品，特別是紅酒，在酵母菌和乳酸菌的發酵過程中，會自然產生組織胺。（Getty Images）

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揀新鮮魚3步驟

日常生活中最好避免過量吃加工肉品、發酵食品、酒精飲品等。另外，買回家的魚最好即買即食。若在街市\超市購買時，不妨試試3步揀出新鮮魚。海鮮冷知識｜魚眼清澈不一定最新鮮？專家教簡單3步驟挑出鮮魚

1. 看魚眼 選微凸狀態

買魚時不一定要看魚眼是否清澈，因為在冷凍保存時，只要碎冰不直接接觸到魚眼，即使冷凍了很久，魚眼依然能保持清澈。所以，看「凹凸」狀態更準確，新鮮的魚，眼睛會呈現「微凸」，反之就是「微凹」。

揀魚看眼睛是否清澈之餘，還要看「凹凸」的狀態。（Photo AC）

2. 看魚尾 選幾乎不會下垂的

魚死後會經歷「僵直前」、「僵直期」、「僵直後」3個階段，其中以「僵直前」與「僵直期」的鮮度最高，可以把魚拿起來，若魚尾幾乎不會下垂，角度接近水平就為新鮮，若軟爛下垂則為不新鮮。

3. 聞味道 避免散發惡臭的魚

先聞魚鰓最容易判斷，或者是輕輕按壓魚尾擠出汁液並搓散，若是不新鮮的魚，會散發惡臭。