海鮮中毒｜蝦蟹藏神秘病毒恐致失明無藥醫！揭2傳染途徑＋4招預防

海鮮中毒｜海鮮的煮法多樣，無論清蒸、紅燒都十分美味。不過喜歡吃的朋友要注意了，海鮮恐感染了一種「神秘病毒」，其潛伏期長達3個月，人一旦感染，嚴重可致失明，且目前並無相應的治療方案。平時若感到眼睛不舒服等異常情況，要特別警惕。



偷死野田村病毒主要感染南極磷蝦、斑節對蝦、蟹等。（來源：wikipedia）

海鮮中毒｜蝦蟹神秘病毒 2大感染途徑

據內媒《澎湃新聞》引述的一項發表在《自然-微生物学》的研究表示，這種病毒叫「偷死野田村病毒」（CMNV），是導致養殖蝦類感染「對蝦偷死病」的元兇，受影響的主要是南極磷蝦（最嚴重高達35.5%）、斑節對蝦、蟹等常見品種。該病毒會令這些海鮮在無任何明顯症狀的情況下死亡、且死後多沉底不易被人察覺，故稱為「偷死」。據研究顯示，CMNV顛覆了以往水產病毒不感染人的傳統認知，主要分為以下2個傳染途徑：

1. 吃生或未煮熟海鮮：如醬油蟹、生魚片等生腌、生食。

2. 傷口感染：若本身手有傷口或者處理蝦、蟹時，手部被刺、硬殼刮傷，病毒可能會隨傷口進入體內。



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海鮮中毒｜「偷死野田村病毒」症狀是什麼？

「偷死野田村病毒」的潛伏期長達3至6個月，更令人擔憂的是，其普遍存在於亞洲、美洲、非洲，乃至南極的養殖和野生水生動物中，防不勝防。一旦不幸感染，就會引發眼部疾病，如前葡萄膜炎，這是葡萄膜炎中最常見的一種，並且該病目前尚無標準的治療方案，主要有6個症狀：

1. 眼睛發紅

2. 眼睛痛

3. 怕光

4. 飛蚊症

5. 視力下降

6. 嚴重可致失明



平時小心眼睛發紅、痛、視力下降、飛蚊症等6症狀。（freepik）

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海鮮中毒｜預防4招

值得注意的是，該研究還分析了多名出現不明原因眼疾患者，發現有高達71.4%的患者在發病前，都曾有處理過、生食過海鮮。香港食安中心及研究團隊亦提醒市民，處理海鮮時一定要小心。

香港食安中心教海鮮切勿生食，要徹底煮熟並且要生熟分開避免交叉感染。（freepik）

1. 留意水產環境

留意裝海鮮的器皿、水是否乾淨衛生。

2. 徹底煮熟

海鮮切勿生食，要徹底煮熟或加熱至中心溫度達85℃以上。貝類海鮮（如生蠔等）煮的時候最好去除外殼，讓肉較易煮熟。

3. 生熟分離

處理海鮮的刀、砧板最好單獨用，切勿混合一起。若要放雪櫃，要將包好的海鮮放在雪櫃下格，避免交叉感染。

4. 做好防護

處理海鮮時候，最好帶好圍裙、手套等防護工具，避免被刮傷。

參考資料：台灣葡萄啱資訊網、妙佑醫療國際